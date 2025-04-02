Derbi ertelendi mi?

Boykotla Aynı Güne Denk Gelen Fenerbahçe - Galatasaray Derbisine Futbolseverlerden Tepkiler
Boykotla Aynı Güne Denk Gelen Fenerbahçe - Galatasaray Derbisine Futbolseverlerden Tepkiler
Türk hatta dünya futbolunun en çok izlenen derbilerinden biri olan Fenerbahçe - Galatasaray maçı, sosyal medyada bu kez beklenen etkileşimi yaratmadı. Bakalım futbolseverler dev mücadele öncesinde nasıl yorumlarda bulunmuş?
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Fenerbahçe - Galatasaray maçı için geri sayım başladı.
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Maçı bekleyen her iki takım taraftarları da sosyal medyada heyecan eksikliklerini dile getirdi.
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CHP Lideri "Biz ATV'yi boykot ediyoruz" dedi.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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