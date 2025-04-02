Derbi ertelendi mi?

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Boykotla Aynı Güne Denk Gelen Fenerbahçe - Galatasaray Derbisine Futbolseverlerden Tepkiler

Boykotla Aynı Güne Denk Gelen Fenerbahçe - Galatasaray Derbisine Futbolseverlerden Tepkiler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
02.04.2025 - 16:49

Türk hatta dünya futbolunun en çok izlenen derbilerinden biri olan Fenerbahçe - Galatasaray maçı, sosyal medyada bu kez beklenen etkileşimi yaratmadı. Bakalım futbolseverler dev mücadele öncesinde nasıl yorumlarda bulunmuş?

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Fenerbahçe - Galatasaray maçı için geri sayım başladı.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı için geri sayım başladı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ve Galatasaray kozlarını bu kez Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında paylaşacak. 2 Nisan Çarşamba günü (bugün) saat 20.45'te başlayacak ve ATV ekranlarından yayınlanacak maç, eski günlere kıyasla ilgi görmedi.

Maçı bekleyen her iki takım taraftarları da sosyal medyada heyecan eksikliklerini dile getirdi.

Maçı bekleyen her iki takım taraftarları da sosyal medyada heyecan eksikliklerini dile getirdi.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com

CHP Lideri "Biz ATV'yi boykot ediyoruz" dedi.

CHP Lideri "Biz ATV'yi boykot ediyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür ÖzelİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tutuklanmasının ardından Saraçhane'de düzenlediği mitinglerde kendilerine yer vermeyen başta medya kuruluşlarına ve bazı markalara karşı boykot çağrısında bulunmuştu. Özel'den derbi öncesinde bir açıklama daha geldi.

“Bu bir sürekli boykot kararı değil. Sürekli boykot yaptığımız, başta Doğuş Grubu olmak üzere. A Haber, CNN ve yandaş kanallar ile bu kanalların sahipleri. Örneğin Demirören Grubu. Biz ATV'yi boykot ediyoruz. ATV'nin elinde olmayan bir yerden maçı açar dinleriz. Biz bu akşam Fenerbahçe-Galatasaray maçını izlemek için ATV'ye bakmayacağız tabii ki. Çok izlenirse çok kazanacaklar. Ekrem Başkan'a bu kadar iftiralar atan, her fırsatta bize küfredenlerin reytinglerini güçlendirmek istemiyoruz. Bu akşam ATV'ye reklam veren firmaların da gönlümüzde yeri olmayacak. Dün akşam boykota karşı cumhurbaşkanı yardımcısı, bakanlar, TOBB Başkanı olmadık açıklamalar yaptılar. AK Parti'nin fişlemelerinin tamamını Saray'ın önünde bidonla yakarım. O fişlemelerin hepsini bulacağım Saray'ın önünde gençlerle yakıp kutlayacağız. Kimse korkmasın. Bugünkü sistemin aparatları korksun. Hepsiyle hesaplaşacağız.”

Derbi ertelendi mi?

Derbi ertelendi mi?

Derbi ertelenmedi. Maç, açıklanan tarih ve saat olan. 2 Nisan Çarşamba günü (bugün) saat 20.45'te oynanacak ve  ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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