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Prof. Dr. Oytun Erbaş Mourinho'nun Buruk'un Burnunu Sıkmasını Yorumladı

Prof. Dr. Oytun Erbaş Mourinho'nun Buruk'un Burnunu Sıkmasını Yorumladı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.04.2025 - 12:07

Yaptığı sıra dışı açıklamalarla gündemden düşmeyen  Prof. Dr. Oytun Erbaş, Fenerbahçe - Galatasaray maçına damga vuran Mourinho - Okan Buruk gerilimini katıldığı televizyon programında yorumladı. Mourinho, maçında sonunda Buruk'un burnunu sıkmıştı.

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"Buruk'un kalbi durabilirdi" 👇

PFDK Mourinho'ya üç maç ceza vermişti.

PFDK Mourinho'ya üç maç ceza vermişti.

Yaşananların ardından PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle üç maç men cezası almıştı. Portekizli çalıştırıcı cezasını Türkiye Kupası'nda çekecek.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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