Prof. Dr. Oytun Erbaş Mourinho'nun Buruk'un Burnunu Sıkmasını Yorumladı
Prof. Dr. Oytun Erbaş Mourinho'nun Buruk'un Burnunu Sıkmasını Yorumladı
Yaptığı sıra dışı açıklamalarla gündemden düşmeyen Prof. Dr. Oytun Erbaş, Fenerbahçe - Galatasaray maçına damga vuran Mourinho - Okan Buruk gerilimini katıldığı televizyon programında yorumladı. Mourinho, maçında sonunda Buruk'un burnunu sıkmıştı.
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"Buruk'un kalbi durabilirdi" 👇
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PFDK Mourinho'ya üç maç ceza vermişti.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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