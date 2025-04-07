4 Günde 2 Kırmızı Kart Gören Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç'tan Açıklama
4 Günde 2 Kırmızı Kart Gören Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç'tan Açıklama
Beşiktaş - Kasımpaşa mücadelesinde sakatlanan Emirhan Topçu'nun yerine 17. dakikada oyuna giren Beşiktaş'ın 25 yaşındaki savunmacısı Tayyip Talha Sanuç, rakibine yaptığı müdahale sonrası 44. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Takımını 10 kişi bırakan Sanuç'a taraftarlar tepki göstermişti, özür mesajı geldi.
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Tayyip Talha'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama 👇
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4 gün önce de kırmızı kart görmüştü.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Seneler önce denenmişi var olmadıgını gördük. Sendende olmaz bırak
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https://eksisozluk.com/mac-izlerken-tv-onunden-gecen-kadin--2775885