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4 Günde 2 Kırmızı Kart Gören Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç'tan Açıklama

4 Günde 2 Kırmızı Kart Gören Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç'tan Açıklama

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
07.04.2025 - 23:58

Beşiktaş - Kasımpaşa mücadelesinde sakatlanan Emirhan Topçu'nun yerine 17. dakikada oyuna giren Beşiktaş'ın 25 yaşındaki savunmacısı Tayyip Talha Sanuç, rakibine yaptığı müdahale sonrası 44. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Takımını 10 kişi bırakan Sanuç'a taraftarlar tepki göstermişti, özür mesajı geldi.

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Tayyip Talha'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama 👇

Tayyip Talha'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama 👇

'Takımımdan, taraftarlarımızdan, hocalarımdan ve camiamızdan özür diliyor, affınıza sığınıyorum. Söz veriyorum, daha güçlü döneceğim ve bir daha size kötü günler yaşatmamak için her şeyimi ortaya koyacağım.

Böyle bir sezonda bana her defasında destek olan Beşiktaş taraftarlarını mutsuz etmeyi kabul edemiyorum. Takımımdan, taraftarlarımızdan, hocalarımdan ve camiamızdan özür diliyor ve affınıza sığınıyorum.'

4 gün önce de kırmızı kart görmüştü.

4 gün önce de kırmızı kart görmüştü.

3 Nisan'da Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılmış, Tayyip Talha karşılaşmanın 36. dakikasında gördüğü kırmızı kartla takımını yine 10 kişi bırakmıştı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Bulent Yarici

Seneler önce denenmişi var olmadıgını gördük. Sendende olmaz bırak

Osman

😜😝😛😂😆😅😄😃🤣😀😁😜😝

Osman

https://eksisozluk.com/mac-izlerken-tv-onunden-gecen-kadin--2775885