'Takımımdan, taraftarlarımızdan, hocalarımdan ve camiamızdan özür diliyor, affınıza sığınıyorum. Söz veriyorum, daha güçlü döneceğim ve bir daha size kötü günler yaşatmamak için her şeyimi ortaya koyacağım.

Böyle bir sezonda bana her defasında destek olan Beşiktaş taraftarlarını mutsuz etmeyi kabul edemiyorum. Takımımdan, taraftarlarımızdan, hocalarımdan ve camiamızdan özür diliyor ve affınıza sığınıyorum.'