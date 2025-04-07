Sabri Sarıoğlu Ayrılık İddialarını Yalanladı: Görevimin Başındayım

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel, TFF'nin Sarıoğlu'nun görevine son verdiğini hatta Sarıoğlu'nun yerine Egemen Korkmaz'ın düşünüldüğünü paylaşmıştı. Bu iddiaya sebep olan konular ise şunlardı:

Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Finali'nde Inter'i 1-0 geçmeyi başararak tarihi bir galibiyete imza atmıştı. Sarıoğlu, mücadeleyi stadyumdan takip etmemeyi tercih etmemiş, U19 takımının başarısı Instagram hesabından paylaştığı hikaye ile kutlamıştı. Bu durum da sosyal medyada futbolseverlerin eleştirisine neden olmuştu.

U19 Milli Takımı'na Trabzonspor'dan yeterli sayıda oyuncunun milli takıma davet edilmemesi ve U19 Ligi'nde gol krallığı için yarışan Beşiktaşlı Adnan Karahisar'ın kadroya çağrılmaması da Sarıoğlu'nun geleceğine dair sorguları artırmıştı.