Sabri Sarıoğlu Ayrılık İddialarını Yalanladı: Görevimin Başındayım
Sabri Sarıoğlu Ayrılık İddialarını Yalanladı: Görevimin Başındayım
Türkiye U19 Milli Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu, görevden alındığı iddiasına yönelik açıklamada bulundu. Radyo Spor'a konuşan Sarıoğlu, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, ekibiyle beraber çalışmalarına devam ettiğini belirtti.
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Sabri Sarıoğlu'nun açıklaması 👇
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Sabri Sarıoğlu'nun U19'daki karnesi 👇
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