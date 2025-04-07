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Sabri Sarıoğlu Ayrılık İddialarını Yalanladı: Görevimin Başındayım

Sabri Sarıoğlu Ayrılık İddialarını Yalanladı: Görevimin Başındayım

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
07.04.2025 - 18:30

Türkiye U19 Milli Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu, görevden alındığı iddiasına yönelik açıklamada bulundu. Radyo Spor'a konuşan Sarıoğlu, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, ekibiyle beraber çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

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Sabri Sarıoğlu'nun açıklaması 👇

Sabri Sarıoğlu'nun açıklaması 👇

'Haberi duyunca şaşırdım. Bana ulaşan bir şey yok. Görevimin başındayım. Ekibimle çalışmalarımıza devam ediyoruz.'

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel, TFF'nin Sarıoğlu'nun görevine son verdiğini hatta Sarıoğlu'nun yerine Egemen Korkmaz'ın düşünüldüğünü paylaşmıştı. Bu iddiaya sebep olan konular ise şunlardı:

  • Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Finali'nde Inter'i 1-0 geçmeyi başararak tarihi bir galibiyete imza atmıştı. Sarıoğlu, mücadeleyi stadyumdan takip etmemeyi tercih etmemiş, U19 takımının başarısı Instagram hesabından paylaştığı hikaye ile kutlamıştı. Bu durum da sosyal medyada futbolseverlerin eleştirisine neden olmuştu.

  • U19 Milli Takımı'na Trabzonspor'dan yeterli sayıda oyuncunun milli takıma davet edilmemesi ve U19 Ligi'nde gol krallığı için yarışan Beşiktaşlı Adnan Karahisar'ın kadroya çağrılmaması da Sarıoğlu'nun geleceğine dair sorguları artırmıştı.

Sabri Sarıoğlu'nun U19'daki karnesi 👇

Sabri Sarıoğlu'nun U19'daki karnesi 👇

27 Temmuz 2024 tarihinde göreve gelen 40 yaşındaki teknik adam, U19 Milli Takımı'nın başında toplam 12 maça çıktı ve bu maçlarda yalnızca 4 galibiyet alabildi. (4G, 4B, 4M)

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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