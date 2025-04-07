onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Cenk Tosun'un Neden Oynamadığı Ortaya Çıktı

Cenk Tosun'un Neden Oynamadığı Ortaya Çıktı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
07.04.2025 - 17:26

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sezon başında takıma katılan tecrübeli golcü Cenk Tosun'a neden süre vermediği bir süredir taraftarların gündemindeydi. İkili arasında olumsuz bir durumun yaşanıp yaşanmadığı merak edilirken 343'ten İbrahim Seten konuya açıklık getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sebebi belli oldu: Cenk Tosun neden oynamıyor?

Sebebi belli oldu: Cenk Tosun neden oynamıyor?

Youtube'da yer alan 343 Digital kanalında Haluk Yürekli ve Murat Aşık ile Süper Lig'i değerlendiren İbrahim Seten, Fenerabahçe'de Cenk Tosun'un neden süre alamadığını paylaştı. Seten, bilgiyi kulübe çok yakın bir isimden aldığını belirterek yaşananları açıkladı.

Mourinho ceza vermiş.

Mourinho ceza vermiş.

Seten golcü oyuncu ve Portekizli arasında yaşananları şu ifadelerle anlattı: 'Cenk cezalıymış Mourinho tarafından. Rangers maçının son iki dakikasında oyuna sokmak istemiş, penaltı kullansın diye. Cenk, 'ben iki dakikalık oyuncu muyum?' diyerek oyuna girmeyi reddetmiş.'

18 maçta yalnızca 287 dakika süre aldı.

18 maçta yalnızca 287 dakika süre aldı.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadroya kazandırılan 33 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar sarı-lacivertli formayla 18 maçta görev alırken oyunda sadece 287 dakika kaldı. 3 gollük katkı sağladı. (2 gol, 1 asist).

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın