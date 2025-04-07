Cenk Tosun'un Neden Oynamadığı Ortaya Çıktı

Seten golcü oyuncu ve Portekizli arasında yaşananları şu ifadelerle anlattı: 'Cenk cezalıymış Mourinho tarafından. Rangers maçının son iki dakikasında oyuna sokmak istemiş, penaltı kullansın diye. Cenk, 'ben iki dakikalık oyuncu muyum?' diyerek oyuna girmeyi reddetmiş.'