Cenk Tosun'un Neden Oynamadığı Ortaya Çıktı
Cenk Tosun'un Neden Oynamadığı Ortaya Çıktı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sezon başında takıma katılan tecrübeli golcü Cenk Tosun'a neden süre vermediği bir süredir taraftarların gündemindeydi. İkili arasında olumsuz bir durumun yaşanıp yaşanmadığı merak edilirken 343'ten İbrahim Seten konuya açıklık getirdi.
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Sebebi belli oldu: Cenk Tosun neden oynamıyor?
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Mourinho ceza vermiş.
18 maçta yalnızca 287 dakika süre aldı.
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