Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe Paylaşımı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe Paylaşımı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçı öncesinde X hesabından Fenerbahçe taraftarına yönelik paylaşımda bulundu. Yıldırım, 'Bir gün tüm Fenerbahçelileri bir günlüğüne bile olsa Samsunsporlu yapacağım demiştim' derken Süper Lig'deki güncel puan durumu paylaştı.
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Yüksel Yıldırım'ın paylaşımı 👇
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Galatasaray, 11 Nisan Cuma günü Samsunspor'a konuk oluyor.
Fenerbahçe ile puan farkı üç.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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