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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe Paylaşımı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe Paylaşımı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
07.04.2025 - 17:52

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçı öncesinde X hesabından Fenerbahçe taraftarına yönelik paylaşımda bulundu. Yıldırım, 'Bir gün tüm Fenerbahçelileri bir günlüğüne bile olsa Samsunsporlu yapacağım demiştim' derken Süper Lig'deki güncel puan durumu paylaştı.

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Yüksel Yıldırım'ın paylaşımı 👇

Yüksel Yıldırım'ın paylaşımı 👇

'Bir gün tüm Fenerbahçelileri bir günlüğüne bile olsa Samsunsporlu yapacağım demiştim.... 

Allah bana o günleri gösterdiği için ne mutlu bana ve Samsunsporluyum diyen taraftarıma...

Allah'a şükürler olsun...'

Galatasaray, 11 Nisan Cuma günü Samsunspor'a konuk oluyor.

Galatasaray, 11 Nisan Cuma günü Samsunspor'a konuk oluyor.

Süper Lig'de liderliği elinde bulunduran Galatasaray, 31. haftada Samsunspor deplasmanına çıkacak. Mücadele, 11 Nisan Cuma günü saat 20'de başlayacak.

Fenerbahçe ile puan farkı üç.

Fenerbahçe ile puan farkı üç.

Ligin sonuna doğru yaklaşırken puan tablosunda ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, Galatasaray'ın bay geçtiği haftada Trabzonspor'u 4-1 yenerek şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet aldı ve ezeli rakibiyle puan farkını 3'e düşürdü. Galatasaray'ın Samsun'a gideceği haftada Fenerbahçe de Sivasspor'a konuk olacak. Sivasspor - Fenerbahçe karşılaşması ise 13 Nisan Pazar günü saat 19'da.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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