onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Şampiyonluk Yarışında Puan Farkının 3'e Düşmesine Gelen Yorumlar

Şampiyonluk Yarışında Puan Farkının 3'e Düşmesine Gelen Yorumlar

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
07.04.2025 - 20:19

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u sahasında 4-1 mağlup ederek şampiyonluk hasretine son verme iddiasını sürdürdü. Lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftada alınan galibiyet, taraftarların kupa inancını artırdı. İşte taraftarların şampiyonluğa dair sosyal medyada öne çıkan yorumları.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray'ın kalan maçları (71 puan)

Galatasaray'ın kalan maçları (71 puan)

Fenerbahçe'nin kalan maçları (68 puan)

Fenerbahçe'nin kalan maçları (68 puan)

Puanlar eşitlenirse şampiyon kim olacak?

Puanlar eşitlenirse şampiyon kim olacak?

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ligi aynı puanda bitirmesi durumunda şampiyon Galatasaray olacak. Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için tüm maçlarını kazanması ve Galatasaray'ın üç puandan daha fazla puan kaybı yaşaması gerek. Çünkü iki takım aynı puana sahip olursa ikili averaja bakılır ve ikili averajda üstün olan Galatasaray. Okan Buruk ve öğrencileri, ligin ilk yarısında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1'le geçmiş, rövanşta ise evinde 0-0 berabere kalmıştı.

Peki taraftarlar ne diyor?

Peki taraftarlar ne diyor?
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın