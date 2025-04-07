Şampiyonluk Yarışında Puan Farkının 3'e Düşmesine Gelen Yorumlar
Şampiyonluk Yarışında Puan Farkının 3'e Düşmesine Gelen Yorumlar
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u sahasında 4-1 mağlup ederek şampiyonluk hasretine son verme iddiasını sürdürdü. Lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftada alınan galibiyet, taraftarların kupa inancını artırdı. İşte taraftarların şampiyonluğa dair sosyal medyada öne çıkan yorumları.
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Galatasaray'ın kalan maçları (71 puan)
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Fenerbahçe'nin kalan maçları (68 puan)
Puanlar eşitlenirse şampiyon kim olacak?
Peki taraftarlar ne diyor?
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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