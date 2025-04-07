Şampiyonluk Yarışında Puan Farkının 3'e Düşmesine Gelen Yorumlar

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ligi aynı puanda bitirmesi durumunda şampiyon Galatasaray olacak. Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için tüm maçlarını kazanması ve Galatasaray'ın üç puandan daha fazla puan kaybı yaşaması gerek. Çünkü iki takım aynı puana sahip olursa ikili averaja bakılır ve ikili averajda üstün olan Galatasaray. Okan Buruk ve öğrencileri, ligin ilk yarısında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1'le geçmiş, rövanşta ise evinde 0-0 berabere kalmıştı.