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Volkan Demirel'den Fenerbahçe Taraftarına ve Yeni Futbol Düzenine Sitem

Volkan Demirel'den Fenerbahçe Taraftarına ve Yeni Futbol Düzenine Sitem

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
07.04.2025 - 19:17

Fenerbahçe'nin tarihi başarılarında imzası olan eski kalecisi Volkan Demirel, Asist Analiz'deki programında günümüzde taraftar-futbolcu ilişkisinin değiştiğini ifade ederken eski baskı ortamının da artık hiçbir kulüpte kalmadığını açıkladı.

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Süper Lig'de eski günler aranır oldu.

Süper Lig'de eski günler aranır oldu.

Zamanla dünya futbolunda yaşanan oyun çeşitliliği ve dönüşüm, Süper Lig’e de yansıdı. Yabancı oyuncu sayısının artması ve takımların yabancı teknik direktörlere emanet edilmesiyle birlikte, futbolun yapısı değişti. Ancak bu değişim, kulüplere aidiyet duygusu açısından bazı eksiler de getirdi. Özellikle pandemi sonrasında, sadece sahada başarıyı düşünen, parayı ikinci planda tutan oyuncuları transfer etmek her zamankinden daha zor hale geldi. Takımlar yıldız isimlerle dolsa da, o yıldızların gerçekten kulüple ne kadar bağ kurduğu, her taraftarın aklındaki ortak soruya dönüştü: 'Bizden biri mi?'

Volkan Demirel, "Biz yenilince 1 hafta dışarı çıkamazdık. Tesisi basarlardı" dedi.

Volkan Demirel, "Biz yenilince 1 hafta dışarı çıkamazdık. Tesisi basarlardı" dedi.

Son olarak Süper Lig'de Bodrumspor'u çalıştıran şubat ayının başında görevinden ayrılan Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Volkan Demirel, futbol dünyasındaki yeni düzene dair 'Hep söylüyorum; biz yenilince 1 hafta dışarı çıkamazdık. Tesisi basarlardı, bir yerde görünce 'Senin burada  ne işin var lan?' diyen bana çok adam olmuştur. Öyle bir baskı yok artık, hiçbir camiada yok.'  yorumunda bulundu.

Demirel'in konuşması 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Bozkurt

Çünkü Türkiye'de insanların öncelikleri arasında artık futbol yok. Dolayısıyla bu fanatizmin de biraz erimesine sebep oldu.

Kılıç

haklısın birader...