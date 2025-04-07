Zamanla dünya futbolunda yaşanan oyun çeşitliliği ve dönüşüm, Süper Lig’e de yansıdı. Yabancı oyuncu sayısının artması ve takımların yabancı teknik direktörlere emanet edilmesiyle birlikte, futbolun yapısı değişti. Ancak bu değişim, kulüplere aidiyet duygusu açısından bazı eksiler de getirdi. Özellikle pandemi sonrasında, sadece sahada başarıyı düşünen, parayı ikinci planda tutan oyuncuları transfer etmek her zamankinden daha zor hale geldi. Takımlar yıldız isimlerle dolsa da, o yıldızların gerçekten kulüple ne kadar bağ kurduğu, her taraftarın aklındaki ortak soruya dönüştü: 'Bizden biri mi?'