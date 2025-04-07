Volkan Demirel'den Fenerbahçe Taraftarına ve Yeni Futbol Düzenine Sitem
Volkan Demirel'den Fenerbahçe Taraftarına ve Yeni Futbol Düzenine Sitem
Fenerbahçe'nin tarihi başarılarında imzası olan eski kalecisi Volkan Demirel, Asist Analiz'deki programında günümüzde taraftar-futbolcu ilişkisinin değiştiğini ifade ederken eski baskı ortamının da artık hiçbir kulüpte kalmadığını açıkladı.
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Süper Lig'de eski günler aranır oldu.
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Volkan Demirel, "Biz yenilince 1 hafta dışarı çıkamazdık. Tesisi basarlardı" dedi.
Demirel'in konuşması 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Çünkü Türkiye'de insanların öncelikleri arasında artık futbol yok. Dolayısıyla bu fanatizmin de biraz erimesine sebep oldu.
haklısın birader...