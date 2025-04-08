Hakaret Suçuna Hapis İstemi: Maç Heyecanıyla Sosyal Medyada Yorum Yaparken Dikkat

Hayatımızın bir parçası haline gelen sosyal medya, özellikle maç günlerinde en yoğun anlarından birini yaşıyor. Taraftarlar hakem kararlarından futbolcu performanslarına kadar her konuyu tartışmaya açarken televizyon veya dijital platformlarda karşılaşmalara dair görüşlerini paylaşan yorumcular da zaman zaman futbolseverlerin tepkisini çekiyor. Yorumculuk yapan teknik direktör Ümit Özat da bir taraftarın kendisine yaptığı yorumu mahkemeye taşımış. 👇