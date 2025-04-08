Hakaret Suçuna Hapis İstemi: Maç Heyecanıyla Sosyal Medyada Yorum Yaparken Dikkat
Hakaret Suçuna Hapis İstemi: Maç Heyecanıyla Sosyal Medyada Yorum Yaparken Dikkat
Hayatımızın bir parçası haline gelen sosyal medya, özellikle maç günlerinde en yoğun anlarından birini yaşıyor. Taraftarlar hakem kararlarından futbolcu performanslarına kadar her konuyu tartışmaya açarken televizyon veya dijital platformlarda karşılaşmalara dair görüşlerini paylaşan yorumcular da zaman zaman futbolseverlerin tepkisini çekiyor. Yorumculuk yapan teknik direktör Ümit Özat da bir taraftarın kendisine yaptığı yorumu mahkemeye taşımış. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre Ümit Özat, sosyal medya yorumunu yargıya iletti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Ayı” ifadesi hakaret sayıldı
Şüpheli "Amacım hakaret değil, eleştiriydi" dedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın