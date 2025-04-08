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Hakaret Suçuna Hapis İstemi: Maç Heyecanıyla Sosyal Medyada Yorum Yaparken Dikkat

Hakaret Suçuna Hapis İstemi: Maç Heyecanıyla Sosyal Medyada Yorum Yaparken Dikkat

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
08.04.2025 - 20:02

Hayatımızın bir parçası haline gelen sosyal medya, özellikle maç günlerinde en yoğun anlarından birini yaşıyor. Taraftarlar hakem kararlarından futbolcu performanslarına kadar her konuyu tartışmaya açarken televizyon veya dijital platformlarda karşılaşmalara dair görüşlerini paylaşan yorumcular da zaman zaman futbolseverlerin tepkisini çekiyor. Yorumculuk yapan teknik direktör Ümit Özat da bir taraftarın kendisine yaptığı yorumu mahkemeye taşımış. 👇

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Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre Ümit Özat, sosyal medya yorumunu yargıya iletti

Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre Ümit Özat, sosyal medya yorumunu yargıya iletti

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından bir dönem teknik direktör olarak yeşil sahalarda gördüğümüz şu anda ise yorumcu olarak karşımıza çıkan Ümit Özat, kendisi hakkında sosyal medyada yapılan hakaret içerikli bir yorum hakkında suç duyurusunda bulundu.

“Ayı” ifadesi hakaret sayıldı

“Ayı” ifadesi hakaret sayıldı

Şikayet dilekçesinde, “ayı” kelimesinin kişilik haklarını zedeleyici nitelikte olduğunu belirten Özat, bu ifadenin eleştiri sınırlarını aştığını ve hakaret içerdiğini savundu. Yorumu yapan Süleyman Ç. hakkında cezai işlem talep etti. Ç'nin 'ne oldu lan fenerin ayısı Ümit manchestera atılan goller senin g****e girdi' şeklinde yorumda bulunduğu aktarıldı.

Şüpheli "Amacım hakaret değil, eleştiriydi" dedi.

Şüpheli "Amacım hakaret değil, eleştiriydi" dedi.

Hakkında soruşturma başlatılan Süleyman Ç., paylaşımı kendisinin yaptığını kabul etti ancak niyetinin hakaret değil, eleştiri olduğunu öne sürdü. Savcılık, şüpheli hakkında 'hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmasını talep etti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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