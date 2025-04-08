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PDFK'ya Sevk Edilen Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay’ın Cezası Açıklandı

PDFK'ya Sevk Edilen Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay’ın Cezası Açıklandı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
08.04.2025 - 17:56

Fenerbahçe maçının son bölümündeki kavganın öne çıkan isimlerinden Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay, PFDK'ya sevk edilmişti. Kurul, iki futbolcunun da cezasını açıkladı.

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Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'a bir maç men cezası

Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'a bir maç men cezası

Galatasaray’ın Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe’ye konuk olduğu maçın son anlarında iki takım oyuncuları ve teknik heyetleri arasında arbede yaşanmış, Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay ile Fenerbahçe’den yardımcı antrenör Salvatore Foti ve Mert Hakan Yandaş kırmızı kart görmüştü. 

Kurul geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda Fenerbahçe’nin cezalarını açıklamış, Galatasaray’ın haftayı BAY geçmesi nedeniyle sarı-kırmızılıların cezalarının açıklanmasını daha sonraya bırakmıştı.

 PFDK, bugün yaptığı toplantı sonrasında da Galatasaray’ın cezalarını açıkladı. Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay, 1’er maçtan men cezası aldı.

Cezalar Türkiye Kupası'nda çekilecek

Cezalar Türkiye Kupası'nda çekilecek

İki futbolcu da cezasını Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında çekecek. Sarı-kırmızılılar, yarı finalde Konyaspor ile eşleşmişti. Maç, 22 Nisan günü oynanacak.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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