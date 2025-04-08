PDFK'ya Sevk Edilen Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay’ın Cezası Açıklandı

Galatasaray’ın Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe’ye konuk olduğu maçın son anlarında iki takım oyuncuları ve teknik heyetleri arasında arbede yaşanmış, Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay ile Fenerbahçe’den yardımcı antrenör Salvatore Foti ve Mert Hakan Yandaş kırmızı kart görmüştü.

Kurul geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda Fenerbahçe’nin cezalarını açıklamış, Galatasaray’ın haftayı BAY geçmesi nedeniyle sarı-kırmızılıların cezalarının açıklanmasını daha sonraya bırakmıştı.

PFDK, bugün yaptığı toplantı sonrasında da Galatasaray’ın cezalarını açıkladı. Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay, 1’er maçtan men cezası aldı.