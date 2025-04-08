PDFK'ya Sevk Edilen Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay’ın Cezası Açıklandı
PDFK'ya Sevk Edilen Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay’ın Cezası Açıklandı
Fenerbahçe maçının son bölümündeki kavganın öne çıkan isimlerinden Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay, PFDK'ya sevk edilmişti. Kurul, iki futbolcunun da cezasını açıkladı.
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Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'a bir maç men cezası
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Cezalar Türkiye Kupası'nda çekilecek
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