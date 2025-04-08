Mourinho Gelmese Yusuf Akçiçek Brentford Yolcusuymuş
Mourinho Gelmese Yusuf Akçiçek Brentford Yolcusuymuş
Süper Lig ekipleri için yurt dışına oyuncu satmak kulübün geleceğini, ekonomisini kurtarmak adına oldukça önemli. Özellikle altyapıdan veya düşük bir ücretle takıma kazandırılan genç isimler bu konuda başrolde. Sports Digitale'dan Reşat Can Özbudak, sosyal medya hesabından Fenerabahçe'nin gözdesi Yusuf Akçiçek hakkında bir bilgi verdi.
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