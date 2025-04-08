Mourinho Gelmese Yusuf Akçiçek Brentford Yolcusuymuş

Bu sezonun ilk yarısında üst üste yaşanan sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, yaz kampında A Takım ile antrenmanlara çıkan Yusuf Akçiçek'e sıkça ilk 11'de yer vermiş, 19 yaşındaki oyuncu da performansıyla hem taraftarının beğenisini kazanmış hem de Mourinho'nun güvenini boşa çıkarmamıştı. Genç yaşına rağmen ortaya koyduğu mücadele ve kritik maçlarda yaptığı katkı, piyasa değerine de yansımıştı. Temmuz 2024'te 50 bin euro olan piyasa değeri Mart 2025'te 5,5 milyon euro olarak açıklanmıştı.