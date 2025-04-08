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Mourinho Gelmese Yusuf Akçiçek Brentford Yolcusuymuş

Mourinho Gelmese Yusuf Akçiçek Brentford Yolcusuymuş

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
08.04.2025 - 18:58

Süper Lig ekipleri için yurt dışına oyuncu satmak kulübün geleceğini, ekonomisini kurtarmak adına oldukça önemli. Özellikle altyapıdan veya düşük bir ücretle takıma kazandırılan genç isimler bu konuda başrolde. Sports Digitale'dan Reşat Can Özbudak, sosyal medya hesabından Fenerabahçe'nin gözdesi Yusuf Akçiçek hakkında bir bilgi verdi.

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Reşat Can Özbudak'ın haberi 👇

Reşat Can Özbudak'ın haberi 👇
twitter.com

'ÖZEL | Brentford Kulüp Direktörü Lee Dykes Sports Digitale’e konuştu: Yusuf Akcicek’i 12 ay boyunca izledik. Onu önce Brentford B takımına almak için harekete geçtik.Yusuf o zamanlar herkesin hedefinde değildi. Sonra Mourinho onu gerçekten sevdi ve takımda tutmak istedi.'

Mourinho ile değerine değer kattı

Mourinho ile değerine değer kattı

Bu sezonun ilk yarısında üst üste yaşanan sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, yaz kampında A Takım ile antrenmanlara çıkan Yusuf Akçiçek'e sıkça ilk 11'de yer vermiş, 19 yaşındaki oyuncu da performansıyla hem taraftarının beğenisini kazanmış hem de Mourinho'nun güvenini boşa çıkarmamıştı. Genç yaşına rağmen ortaya koyduğu mücadele ve kritik maçlarda yaptığı katkı, piyasa değerine de yansımıştı. Temmuz 2024'te 50 bin euro olan piyasa değeri Mart 2025'te 5,5 milyon euro olarak açıklanmıştı.

Avrupa devleri talip

Avrupa devleri talip

Geçtiğimiz günlerde Manchester United ve Bayern Münih'le adı anılan Yusuf'a Hollanda takımı Ajax'ın da talip olduğu gündeme gelmişti. Fenerbahçe'nin genç futbolcusu için en az 40 milyon euroluk bir bonservis bedeli beklediği aktarılmıştı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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