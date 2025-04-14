Babasını Kaybeden Genç Kaleciyi Rakip Takım Taraftarları Teselli Etti

RFC Liege – Jong Genk karşılaşmasında yeşil sahalarda belki de daha önce hiç eşi benzerine rastlamadığımız, herkesi derinden etkileyecek bir olay yaşandı.

Genk’in genç kalecisi Brent Stevens, geçtiğimiz hafta uzun süredir hasta olan babasını kaybetti. Zorlu sürece rağmen ilk 11'de sahaya çıkan Stevens, 3-1 gerideyken bir penaltıyı kurtardı.

Penaltı kurtarışının ardından RFC Liege tribünlerinden alkışlar yükseldi. Taraftarlar, Stevens’a destek olmak için zaten maç boyunca hiç susmamıştı.

Genç kaleci, karşılaşma sonrasında RFC Liege taraftarlarının yanına giderek teşekkür etti, sarıldı.

Duygusal dakikalara dair Het Nieuwsblad’a konuşan Stevens, şunları dedi: 'Bu babam içindi. Geçen cumartesi uzun süren hastalığının ardından hayatını kaybetti. İlk kez 11’de sahaya çıkacağımı duyunca çok mutlu oldum ama aynı zamanda karmaşık duygular içindeydim. Babam oynamamı isterdi.'