Babasını Kaybeden Genç Kaleciyi Rakip Takım Taraftarları Teselli Etti
Genk'in genç takım kalecisi Brent Stevens, futbol kariyerinde unutamayacağı bir an yaşadı. Bu an, ne sahadaki performansıyla ne de takımının aldığı sonuçla ilgili. Geçtiğimiz hafta babasını kaybeden 21 yaşındaki file bekçisi, maçın bitimiyle rakip takım taraftarları tarafından tribüne çağırıldı, teselli edildi.
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Belçika futbolunda yürek burkan ve bir o kadar da umut veren anlar yaşandı.
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