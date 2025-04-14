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Babasını Kaybeden Genç Kaleciyi Rakip Takım Taraftarları Teselli Etti

Babasını Kaybeden Genç Kaleciyi Rakip Takım Taraftarları Teselli Etti

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
14.04.2025 - 19:01

Genk'in genç takım kalecisi Brent Stevens, futbol kariyerinde unutamayacağı bir an yaşadı. Bu an, ne sahadaki performansıyla ne de takımının aldığı sonuçla ilgili. Geçtiğimiz hafta babasını kaybeden 21 yaşındaki file bekçisi, maçın bitimiyle rakip takım taraftarları tarafından tribüne çağırıldı, teselli edildi.

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Belçika futbolunda yürek burkan ve bir o kadar da umut veren anlar yaşandı.

Belçika futbolunda yürek burkan ve bir o kadar da umut veren anlar yaşandı.

RFC Liege – Jong Genk karşılaşmasında yeşil sahalarda belki de daha önce hiç eşi benzerine rastlamadığımız, herkesi derinden etkileyecek bir olay yaşandı.

Genk’in genç kalecisi Brent Stevens, geçtiğimiz hafta uzun süredir hasta olan babasını kaybetti. Zorlu sürece rağmen ilk 11'de sahaya çıkan Stevens, 3-1 gerideyken bir penaltıyı kurtardı.

Penaltı kurtarışının ardından RFC Liege tribünlerinden alkışlar yükseldi. Taraftarlar, Stevens’a destek olmak için zaten maç boyunca hiç susmamıştı.

Genç kaleci, karşılaşma sonrasında RFC Liege taraftarlarının yanına giderek teşekkür etti, sarıldı.

Duygusal dakikalara dair Het Nieuwsblad’a konuşan Stevens, şunları dedi: 'Bu babam içindi. Geçen cumartesi uzun süren hastalığının ardından hayatını kaybetti. İlk kez 11’de sahaya çıkacağımı duyunca çok mutlu oldum ama aynı zamanda karmaşık duygular içindeydim. Babam oynamamı isterdi.'

İşte o anlar 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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