Arabanın Hareket Halinde Olmasına Aldırmadan Üstünde Keyif Yapan Manisalı Köpek

@barisbaran_2609 adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir motor sürücüsü, trafikte denk geldiği ilginç anları paylaşmasıyla viral oldu. Motor sürücüsünün kask kamerası kayıttayken yan şeritte ilerleyen aracın üstünde bir köpek vardı. Evet yanlış duymadınız, aracın üzerinde bir köpek oturuyordu ve hiç keyfini bozmadan yolu izliyordu. Gelin o anlara birlikte bakalım…
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Aracın hareket halinde olmasına rağmen köpeğin inmemesi “Memleketin köpeği de iyi değil” dedirtti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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