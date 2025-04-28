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Arabanın Hareket Halinde Olmasına Aldırmadan Üstünde Keyif Yapan Manisalı Köpek

Arabanın Hareket Halinde Olmasına Aldırmadan Üstünde Keyif Yapan Manisalı Köpek

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.04.2025 - 11:45

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@barisbaran_2609 adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir motor sürücüsü, trafikte denk geldiği ilginç anları paylaşmasıyla viral oldu. Motor sürücüsünün kask kamerası kayıttayken yan şeritte ilerleyen aracın üstünde bir köpek vardı. Evet yanlış duymadınız, aracın üzerinde bir köpek oturuyordu ve hiç keyfini bozmadan yolu izliyordu. Gelin o anlara birlikte bakalım…

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İşte detaylar 👇

Aracın hareket halinde olmasına rağmen köpeğin inmemesi “Memleketin köpeği de iyi değil” dedirtti.

Aracın hareket halinde olmasına rağmen köpeğin inmemesi “Memleketin köpeği de iyi değil” dedirtti.

Goygoy yorumlarına ek olarak köpek için endişelenenler de oldu. Herhangi bir fren anında düşebileceği ve yara alabileceği de ihtimaller arasındaydı.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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