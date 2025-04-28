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Kız Arkadaşına Kendini Affettirmek İsteyen Genç Evinin Önünde Vinçle Pankart Açtı

Kız Arkadaşına Kendini Affettirmek İsteyen Genç Evinin Önünde Vinçle Pankart Açtı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.04.2025 - 09:23

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Ankara’da yaşanan aşklara bir yenisi daha eklendi. Bir genç, kız arkadaşına kendini affettirmek için arkadaşları ile bir araya gelerek evinin önüne gitti. Vinçle “Affet” pankartını havalandıran gencin arkadaşları da “affet” yazılı kağıtlar tutuyordu. O anlar sosyal medyada paylaşılmasıyla viral oldu. Gelin detaylara geçelim.

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İşte o anlar 👇

Ankara’da özellikle karlı ve yağmurlu günlerde çekilen çift fotoğrafları sosyal medyada sık sık popüler oluyor.

Ankara’da özellikle karlı ve yağmurlu günlerde çekilen çift fotoğrafları sosyal medyada sık sık popüler oluyor.

Özellikle bu yıl fazlasıyla rastladığımız bu romantik fotoğraflar sebebiyle Ankara adeta aşıklar şehri ilan edildi. Eros Ankara’da yaşıyor olmalı goygoyları bitmek bilmedi. Şimdiyse gencin kendini affetirme çabasıyla bu görüntülere bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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ozzymandias27

Büyük bir poğ yemiş ki büyük organizasyon yapmış:))

Selim Demir

Ankara mı aşk şehri 😂