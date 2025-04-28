Kız Arkadaşına Kendini Affettirmek İsteyen Genç Evinin Önünde Vinçle Pankart Açtı

Ankara’da yaşanan aşklara bir yenisi daha eklendi. Bir genç, kız arkadaşına kendini affettirmek için arkadaşları ile bir araya gelerek evinin önüne gitti. Vinçle “Affet” pankartını havalandıran gencin arkadaşları da “affet” yazılı kağıtlar tutuyordu. O anlar sosyal medyada paylaşılmasıyla viral oldu. Gelin detaylara geçelim.
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İşte o anlar 👇
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Ankara’da özellikle karlı ve yağmurlu günlerde çekilen çift fotoğrafları sosyal medyada sık sık popüler oluyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Büyük bir poğ yemiş ki büyük organizasyon yapmış:))
Ankara mı aşk şehri 😂
Allah akıl fikir versin.