Kız Arkadaşına Kendini Affettirmek İsteyen Genç Evinin Önünde Vinçle Pankart Açtı

Özellikle bu yıl fazlasıyla rastladığımız bu romantik fotoğraflar sebebiyle Ankara adeta aşıklar şehri ilan edildi. Eros Ankara’da yaşıyor olmalı goygoyları bitmek bilmedi. Şimdiyse gencin kendini affetirme çabasıyla bu görüntülere bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!