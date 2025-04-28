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Tokyo’da Fiziksel Engelli Bireylere Robotlar Aracılığıyla Çalışma İmkanı Sunan Kafe

Tokyo’da Fiziksel Engelli Bireylere Robotlar Aracılığıyla Çalışma İmkanı Sunan Kafe

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.04.2025 - 08:33

İçerik Devam Ediyor

@candanakgul adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir gezgin Tokyo seyahatinde deneyimlediği bir robot kafeden bahsetti. Avatar Robot Kafe adlı işletmede kalbimize dokunan bir detay vardı. Evlerinden çıkamayan fiziksel engelli bireyler robotları yönetiyor ve müşterilerle ilgileniyordu. Böylelikle hayata dahil olabilme şansı kazanıyorlardı. Gelin detayları öğrenelim!

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İşte detaylar 👇

İlgili sistemin tüm dünyada faaliyete geçmesi dünyayı daha yaşanılabilir bir yer yapacaktır.

İlgili sistemin tüm dünyada faaliyete geçmesi dünyayı daha yaşanılabilir bir yer yapacaktır.

Robot kafeler fiziksel engelli bireylerin kendi ihtiyaçları için para kazanabileceği harika bir kazanç kapısı olmakla birlikte, asıl ise insanlarla tanışabilmeleri ve bağ kurabilmeleri için çok değerli. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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