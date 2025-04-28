Tokyo’da Fiziksel Engelli Bireylere Robotlar Aracılığıyla Çalışma İmkanı Sunan Kafe

@candanakgul adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir gezgin Tokyo seyahatinde deneyimlediği bir robot kafeden bahsetti. Avatar Robot Kafe adlı işletmede kalbimize dokunan bir detay vardı. Evlerinden çıkamayan fiziksel engelli bireyler robotları yönetiyor ve müşterilerle ilgileniyordu. Böylelikle hayata dahil olabilme şansı kazanıyorlardı. Gelin detayları öğrenelim!
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İlgili sistemin tüm dünyada faaliyete geçmesi dünyayı daha yaşanılabilir bir yer yapacaktır.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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