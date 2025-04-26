Vietnamlılar TikTok’ta Türkiye Konumuyla Canlı Yayın Açarak İlginç Hareketleriyle Türklerden Para Topluyor
Vietnamlı iki kişinin TikTok’ta açtığı canlı yayınlar gündemde. @hvtoan2k kullanıcı isimli hesaptan konumlarını Türkiye yapıp, Dombra şarkısı ile Türklerin dikkatini çekmek isteyen yayıncılar, bağış topluyor. Türkiye algoritmasında kullanıcıların keşfetine çıkan canlı yayınlara yüksek fiyatlı hediyeler geliyor. Bu hediyeler gelince yayıncılar teşekkürlerini iletiyor. Gelin bir kesite birlikte bakalım!
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İşte o anlar 👇
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Yayınlar kimi zaman 300-400 kişi izlenirken kimi zaman da bin kişiyi aşkın izlenme alıyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Türk insanının böyle abuk sabuk yayınlar açıp Türkiye seviciliği yapanlara prim verip hediye,para gönderdiklerini keşfetmişler. Hak edeni soymak lazım demişl... Devamını Gör
Akapeli koyunları otlatmışlar işte... 😂
Irk ayrımı olmaksızın tiktok kullanan her millet maldır.