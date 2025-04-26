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Vietnamlılar TikTok’ta Türkiye Konumuyla Canlı Yayın Açarak İlginç Hareketleriyle Türklerden Para Topluyor

Vietnamlılar TikTok’ta Türkiye Konumuyla Canlı Yayın Açarak İlginç Hareketleriyle Türklerden Para Topluyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.04.2025 - 12:01

Vietnamlı iki kişinin TikTok’ta açtığı canlı yayınlar gündemde. @hvtoan2k kullanıcı isimli hesaptan konumlarını Türkiye yapıp, Dombra şarkısı ile Türklerin dikkatini çekmek isteyen yayıncılar, bağış topluyor. Türkiye algoritmasında kullanıcıların keşfetine çıkan canlı yayınlara yüksek fiyatlı hediyeler geliyor. Bu hediyeler gelince yayıncılar teşekkürlerini iletiyor. Gelin bir kesite birlikte bakalım!

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İşte o anlar 👇

Yayınlar kimi zaman 300-400 kişi izlenirken kimi zaman da bin kişiyi aşkın izlenme alıyor.

Yayınlar kimi zaman 300-400 kişi izlenirken kimi zaman da bin kişiyi aşkın izlenme alıyor.

Yayıncıların yaptığı tek şey oldukları yerde 1-2 metre yürümek, Türk bayrağı sallamak ve teşekkür etmek. Ancak gelen hediyelerden de anlaşıldığı üzere dikkatleri kendilerinde toplamayı başarmışlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Deniz

Türk insanının böyle abuk sabuk yayınlar açıp Türkiye seviciliği yapanlara prim verip hediye,para gönderdiklerini keşfetmişler. Hak edeni soymak lazım demişl... Devamını Gör

Gaipten Gelen

Akapeli koyunları otlatmışlar işte... 😂

Davonn Davonn

Irk ayrımı olmaksızın tiktok kullanan her millet maldır.