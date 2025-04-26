Vietnamlılar TikTok’ta Türkiye Konumuyla Canlı Yayın Açarak İlginç Hareketleriyle Türklerden Para Topluyor

Yayıncıların yaptığı tek şey oldukları yerde 1-2 metre yürümek, Türk bayrağı sallamak ve teşekkür etmek. Ancak gelen hediyelerden de anlaşıldığı üzere dikkatleri kendilerinde toplamayı başarmışlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!