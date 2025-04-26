Japonya’da İnsanlar İstedikleri Zaman Ortadan Kayboluyor: Johatsu ile Borçsuz Dertsiz Yeni ve Gizli Bir Hayat!

Borçlar, kaygılar, başarısızlıklar derken hepimiz köşeye sıkıştığımız anlar yaşayabiliyoruz. Tam da böyle anlarda keşke yok olsak dediğimiz de oluyor. İşte Japonlar tam olarak böyle yapıyor. Buharlaşma anlamına gelen Johatsu kelimesi, ortadan kaybolmak isteyenler için kullanılıyor. Japonlar yeni bir hayata başlamaya karar verdiklerinde ilgili şirketlerle iletişime geçerek gizli bir hayata başlangıç yapıyor. Detayları @gulnihalkaya Instagram paylaşımıyla anlattı. Gelin birlikte izleyelim!