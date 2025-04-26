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Japonya’da İnsanlar İstedikleri Zaman Ortadan Kayboluyor: Johatsu ile Borçsuz Dertsiz Yeni ve Gizli Bir Hayat!

Japonya’da İnsanlar İstedikleri Zaman Ortadan Kayboluyor: Johatsu ile Borçsuz Dertsiz Yeni ve Gizli Bir Hayat!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.04.2025 - 11:26

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Borçlar, kaygılar, başarısızlıklar derken hepimiz köşeye sıkıştığımız anlar yaşayabiliyoruz. Tam da böyle anlarda keşke yok olsak dediğimiz de oluyor. İşte Japonlar tam olarak böyle yapıyor. Buharlaşma anlamına gelen Johatsu kelimesi, ortadan kaybolmak isteyenler için kullanılıyor. Japonlar yeni bir hayata başlamaya karar verdiklerinde ilgili şirketlerle iletişime geçerek gizli bir hayata başlangıç yapıyor. Detayları @gulnihalkaya Instagram paylaşımıyla anlattı. Gelin birlikte izleyelim!

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Ne dersiniz, Türkiye’de de olsa tercih eder miydiniz?

Ne dersiniz, Türkiye’de de olsa tercih eder miydiniz?

Tüm sevdiklerimizi geride bırakarak yeni bir hayata başlamak kulağa çok zor geliyor. Ancak maddi kaygılar ve depresyon sebebiyle sınandığımızı hissettiğimiz anlar da var. Düşünceleriniz için yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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