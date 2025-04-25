onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Türk Gezgin Tayland Seyahatinde 100 TL’ye Neler Yenebileceğini Gösterdi

Bir Türk Gezgin Tayland Seyahatinde 100 TL’ye Neler Yenebileceğini Gösterdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.04.2025 - 14:36

İçerik Devam Ediyor

@dorukpelin adlı Instagram hesabından içerikler üreten Türk gezgin, Tayland seyahatinden bir paylaşımıyla öne çıktı. Gezgin, 100 TL'ye Tayland sokak lezzetleri ile karnını doyurup doyuramayacağını test etmişti. Tadına baktığı her lezzeti beğendiğini aktarırken, karnının da gayet doyduğunu ifade etti. Gelin 100 TL ile Tayland'da neler yenir birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

Gezginin içeriği akıllara "Türkiye'de 100 TL'ye ne yenir?" sorusunu getirdi.

Gezginin içeriği akıllara "Türkiye'de 100 TL'ye ne yenir?" sorusunu getirdi.

Ülkemizde sokak lezzeti, restoran fark etmeksizin bir pahalılık söz konusu. Bu sebeple 100 TL'ye birkaç lezzeti deneyimlemek pek mümkün görünmüyor. Peki ya sizce neler yenir? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın