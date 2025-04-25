Bir Türk Gezgin Tayland Seyahatinde 100 TL’ye Neler Yenebileceğini Gösterdi

@dorukpelin adlı Instagram hesabından içerikler üreten Türk gezgin, Tayland seyahatinden bir paylaşımıyla öne çıktı. Gezgin, 100 TL'ye Tayland sokak lezzetleri ile karnını doyurup doyuramayacağını test etmişti. Tadına baktığı her lezzeti beğendiğini aktarırken, karnının da gayet doyduğunu ifade etti. Gelin 100 TL ile Tayland'da neler yenir birlikte bakalım!