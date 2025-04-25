Bir Türk Gezgin Tayland Seyahatinde 100 TL’ye Neler Yenebileceğini Gösterdi

@dorukpelin adlı Instagram hesabından içerikler üreten Türk gezgin, Tayland seyahatinden bir paylaşımıyla öne çıktı. Gezgin, 100 TL'ye Tayland sokak lezzetleri ile karnını doyurup doyuramayacağını test etmişti. Tadına baktığı her lezzeti beğendiğini aktarırken, karnının da gayet doyduğunu ifade etti. Gelin 100 TL ile Tayland'da neler yenir birlikte bakalım!
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Gezginin içeriği akıllara "Türkiye'de 100 TL'ye ne yenir?" sorusunu getirdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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