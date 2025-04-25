“Merhametin Ete Kemiğe Bürünmüş Hali”: Engelli Oğluyla ve Kedileriyle Yaşayan Nuriye Teyzenin Hikayesi

Fotoğrafçı Umut Yüzgeç, Instagram hesabından yayınladığı kısa belgeselleriyle yüreğimize dokunuyor. Şimdiyse Harput’ta yaşayan Nuriye Yücesu’nun hikayesini bizler için anlattı. “Merhametin ete kemiğe bürünmüş hali” sözleriyle tanıttığı Nuriye teyzemiz, engelli oğlu ve kedileriyle birlikte yaşıyor. Hayvanseverliğiyle ön plana çıkan Nuriye teyze, gücünün yettiği tüm hayvanları beslemeyi bir insanlık görevi bilmiş. Gelin detaylara geçelim.
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“İnsana da merhamet lazım, hayvana da merhamet lazım”
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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