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23 Nisan Gösterilerinde “Mardinli Güzel Yarim” Çalınca Efkarına Engel Olamayan Tatlı Çocuk

23 Nisan Gösterilerinde “Mardinli Güzel Yarim” Çalınca Efkarına Engel Olamayan Tatlı Çocuk

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.04.2025 - 10:38

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23 Nisan günü İstanbul’da deprem meydana geldiği için ülke gündemi değişti. İstanbul’da deprem endişesi sürerken, 23 Nisan’da okullarda gerçekleştirilen gösteriler sosyal medyada yavaş yavaş paylaşılmaya başladı. @yusuf_acar2147 adlı TikTok kullanıcısı Mardin’de bir ilkokuldan görüntüler paylaşarak etkileşimleri topladı. Son zamanlarda Uzak Şehir adlı diziyle birlikte “Mardinli Güzel Yarim” şarkısı dillere pelesenk oldu. Minik Mardinli çocuk da şarkı çalınca kendinden geçmişti.

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İşte o anlar 👇

Tatlı çocuğun şarkıya eşlik edişindeki içtenliği kalplerimizi eritti.

Tatlı çocuğun şarkıya eşlik edişindeki içtenliği kalplerimizi eritti.

Arkadaşları da parçaya eşlik ediyor olsa da başrolümüz belliydi. Onları daima mutlu göreceğimiz nice 23 Nisan’lara!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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