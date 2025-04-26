Bir İçerik Üreticisi Türkiye’de Bakımlı Erkek Olmanın Aylık Maaliyetini Hesapladı

Bir içerik üreticisi geçtiğimiz haftalarda Türkiye’de bakımlı kadın olmanın aylık ne kadar bütçe gerektirdiğini açıklamıştı. 19 bin ile 30 bin TL arasında bir sonuç çıkmıştı. Şimdiyse istekler üzerine erkekler için aynı videoyu çekti. Erkeklerin bakımlı olabilmesi için ayırması gereken bütçe daha azdı ancak arada büyük bir fark yoktu. Berberinden, yeme-içmeye kadar geniş bir liste yapan kadın 14 bin 500 TL sonucuna vardı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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