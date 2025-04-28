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Trabzon’da Tellerden Atlayarak Karşıdan Karşıya Geçmek İsteyen Vatandaş Telde Asılı Kaldı

Trabzon’da Tellerden Atlayarak Karşıdan Karşıya Geçmek İsteyen Vatandaş Telde Asılı Kaldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.04.2025 - 10:50

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Trabzon’da karşıdan karşıya geçmek isteyen bir vatandaş kısa yol olarak tellerden atlamayı seçti. Ancak işler planladığı gibi gitmedi ve tellerde asılı kaldı. Çaresizce bekleyen vatandaşa bir başka vatandaş yardım eli uzattı. Uzun çaba ve uğraş sonrası vatandaş tellerden kurtuldu. Gelin o anlara birlikte bakalım!

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İşte o anlar 👇

Vatandaşın yaşadığı bu ilginç kaza sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Vatandaşın yaşadığı bu ilginç kaza sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Üst geçidi kullanmak yerine bu yöntemi seçtiği için eleştirenler de oldu, Trabzon olduğu için duruma gülenler de oldu.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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