Trabzon’da Tellerden Atlayarak Karşıdan Karşıya Geçmek İsteyen Vatandaş Telde Asılı Kaldı

Trabzon’da karşıdan karşıya geçmek isteyen bir vatandaş kısa yol olarak tellerden atlamayı seçti. Ancak işler planladığı gibi gitmedi ve tellerde asılı kaldı. Çaresizce bekleyen vatandaşa bir başka vatandaş yardım eli uzattı. Uzun çaba ve uğraş sonrası vatandaş tellerden kurtuldu. Gelin o anlara birlikte bakalım!
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Vatandaşın yaşadığı bu ilginç kaza sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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