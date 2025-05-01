Bir İnşaat Mühendisi Yıkılan Binanın Betonunun Kalitesizliğine Dikkat Çekti: Balyoz ile Kolayca Delik Açıldı

Yıkımına karar verilen eski bir binada balyoz ile nasıl kolayca delik açılabildiğini gösteren bir inşaat mühendisi kentsel dönüşümün önemine vurgu yaptı. Birçok eski binada kalitesiz betondan kaynaklı olarak birkaç balyoz darbesiyle aynı manzaranın yaşanabileceğine dikkat çekti. Eski binalar için imkan dahilinde kentsel dönüşüm yapılması gerektiğini hatırlattı. Gelin o anlara geçelim!