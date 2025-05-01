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Bir İnşaat Mühendisi Yıkılan Binanın Betonunun Kalitesizliğine Dikkat Çekti: Balyoz ile Kolayca Delik Açıldı

Bir İnşaat Mühendisi Yıkılan Binanın Betonunun Kalitesizliğine Dikkat Çekti: Balyoz ile Kolayca Delik Açıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.05.2025 - 11:31

İçerik Devam Ediyor

Yıkımına karar verilen eski bir binada balyoz ile nasıl kolayca delik açılabildiğini gösteren bir inşaat mühendisi kentsel dönüşümün önemine vurgu yaptı. Birçok eski binada kalitesiz betondan kaynaklı olarak birkaç balyoz darbesiyle aynı manzaranın yaşanabileceğine dikkat çekti. Eski binalar için imkan dahilinde kentsel dönüşüm yapılması gerektiğini hatırlattı. Gelin o anlara geçelim!

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İşte detaylar 👇

Eski yapıların kimi çok sağlamken kimi aynı sağlamlıkta değil.

Eski yapıların kimi çok sağlamken kimi aynı sağlamlıkta değil.

Bu sebeple önce binalarınızın depreme dayanıklılığını test ettirebilirsiniz. Binanızdan alınan örnekler incelendikten sonra size kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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