Bir İnşaat Mühendisi Yıkılan Binanın Betonunun Kalitesizliğine Dikkat Çekti: Balyoz ile Kolayca Delik Açıldı

Yıkımına karar verilen eski bir binada balyoz ile nasıl kolayca delik açılabildiğini gösteren bir inşaat mühendisi kentsel dönüşümün önemine vurgu yaptı. Birçok eski binada kalitesiz betondan kaynaklı olarak birkaç balyoz darbesiyle aynı manzaranın yaşanabileceğine dikkat çekti. Eski binalar için imkan dahilinde kentsel dönüşüm yapılması gerektiğini hatırlattı. Gelin o anlara geçelim!
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Eski yapıların kimi çok sağlamken kimi aynı sağlamlıkta değil.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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