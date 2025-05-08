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Bıyık Bırakan Sinan Akçıl’ın Havalara Girip Kendini Benzettiği Ünlüyü Duyunca Akıl Tutulması Yaşayacaksınız!

Bıyık Bırakan Sinan Akçıl’ın Havalara Girip Kendini Benzettiği Ünlüyü Duyunca Akıl Tutulması Yaşayacaksınız!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.05.2025 - 18:24

Bir marka iş birliği sebebiyle imaj değişikliğine gidip sakalları kesen ve yalnızca bıyık bırakan Sinan Akçıl, muhabirlerle sohbet ederken akıllara ziyan bir benzetmede bulundu.

Yeni halinin kime benzetildiğini açıklayan Sinan Akçıl'ın iddiası kahkaha attırdı!

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Şarkıları, konserleri bir yana dursun tuhaf açıklamaları, iddiaları ve çıkışlarıyla sık sık konuştuğumuz bir isim Sinan Akçıl.

Şarkıları, konserleri bir yana dursun tuhaf açıklamaları, iddiaları ve çıkışlarıyla sık sık konuştuğumuz bir isim Sinan Akçıl.

Magazin gündemine oturmaya bayılan, kendi hakkında bir haber çıkınca zevkten dört köşe olduğuna kanaat getirdiğimiz Sinan Akçıl, bugüne dek 'konuşulmak' için birçok açıklamada bulundu. 

Her seferinde de amacına ulaştı, ne yalan söyleyelim! Özel hayatının detaylarından tutun, kendisiyle ilgili ifadelerine birçok kez binlerce insanın göz devirmesine sebep oldu kendisi. 

Bugün de yine benzer bir konuyla karşınızdayız... Bir marka iş birliği için sakallarını kesip bıyık bırakan Sinan Akçıl, bir nevi imaj değişikliğine gitti. Senelerdir bıyıklı görüyoruz kendisini o ayrı, yepyeni bir konsept değil yani fakat bu sefer sakal olmadığından bıyıklar çok daha önce ve belirgin. Pek de yakıştırmış kendisine anladığımız kadarıyla! 

Zira, geçtiğimiz saatlerde muhabirlere yaptığı açıklama ve girdiği havalar uzunca bir süre bu şekilde kalmaya niyetli olduğunun sinyalini verirken epey güldürdü.

Şimdi hazır olun, Sinan Akçıl bıyıklı halinin Eşref Rüya'ya benzetildiğini iddia etti. Hem de kimse ona böyle bir soru sormamışken, durduk yere kendisi karar verdi bu detayı öne çıkarmaya...

Şimdi hazır olun, Sinan Akçıl bıyıklı halinin Eşref Rüya'ya benzetildiğini iddia etti. Hem de kimse ona böyle bir soru sormamışken, durduk yere kendisi karar verdi bu detayı öne çıkarmaya...

Eşref Rüya dedi tabii, Çağatay Ulusoy demeye dili varmadı diye düşünüyoruz.

'Millet de bana şey diyor bağırıyor arkadan, 'Eşref Rüya' diye. Öyle olmuşsun diye' açıklamasında bulunan Sinan Akçıl, epey de bir havalara girerek kurdu bu cümleleri. 

Öyle iki bağır açıp, bir gömlek giyince Çağatay Ulusoy olunmuyor sanki...  Kimler Sinan Akçıl'a arkadan bağırıp 'Çağatay Ulusoy'a benzemişsin' dedi bilemiyoruz ama bir göz bozukluğu veya yanılsaması durumu yaşandı herhalde 😂

Ya da Sinan Akçıl konuşulmak istedi. Ve yine başardı! 😂 Buyurun, o anları beraber izleyelim!

Kanaatimiz kendisinin Çağatay Ulusoy'un yakınından dahi geçmediği ve Bekir Bozdağ'a daha çok benzediği yönünde...

Kanaatimiz kendisinin Çağatay Ulusoy'un yakınından dahi geçmediği ve Bekir Bozdağ'a daha çok benzediği yönünde...

Hatta Ahmet Kural da gayet güçlü bir seçenek illa birine benzeteceksek! Fakat biz sözü de takdiri de yine size bırakalım! Siz ne diyorsunuz? Sizce Sinan Akçıl, yeni bıyıklarıyla kime benziyor?

Daha da önemlisi, Çağatay Ulusoy'u andırıyor olma ihtimali var mı hakikaten? 😂 Hadi yorumlarda buluşalım.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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