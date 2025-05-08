Bıyık Bırakan Sinan Akçıl’ın Havalara Girip Kendini Benzettiği Ünlüyü Duyunca Akıl Tutulması Yaşayacaksınız!
Bir marka iş birliği sebebiyle imaj değişikliğine gidip sakalları kesen ve yalnızca bıyık bırakan Sinan Akçıl, muhabirlerle sohbet ederken akıllara ziyan bir benzetmede bulundu.
Yeni halinin kime benzetildiğini açıklayan Sinan Akçıl'ın iddiası kahkaha attırdı!
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Şarkıları, konserleri bir yana dursun tuhaf açıklamaları, iddiaları ve çıkışlarıyla sık sık konuştuğumuz bir isim Sinan Akçıl.
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Şimdi hazır olun, Sinan Akçıl bıyıklı halinin Eşref Rüya'ya benzetildiğini iddia etti. Hem de kimse ona böyle bir soru sormamışken, durduk yere kendisi karar verdi bu detayı öne çıkarmaya...
Ya da Sinan Akçıl konuşulmak istedi. Ve yine başardı! 😂 Buyurun, o anları beraber izleyelim!
Kanaatimiz kendisinin Çağatay Ulusoy'un yakınından dahi geçmediği ve Bekir Bozdağ'a daha çok benzediği yönünde...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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