Bıyık Bırakan Sinan Akçıl’ın Havalara Girip Kendini Benzettiği Ünlüyü Duyunca Akıl Tutulması Yaşayacaksınız!

Magazin gündemine oturmaya bayılan, kendi hakkında bir haber çıkınca zevkten dört köşe olduğuna kanaat getirdiğimiz Sinan Akçıl, bugüne dek 'konuşulmak' için birçok açıklamada bulundu.

Her seferinde de amacına ulaştı, ne yalan söyleyelim! Özel hayatının detaylarından tutun, kendisiyle ilgili ifadelerine birçok kez binlerce insanın göz devirmesine sebep oldu kendisi.

Bugün de yine benzer bir konuyla karşınızdayız... Bir marka iş birliği için sakallarını kesip bıyık bırakan Sinan Akçıl, bir nevi imaj değişikliğine gitti. Senelerdir bıyıklı görüyoruz kendisini o ayrı, yepyeni bir konsept değil yani fakat bu sefer sakal olmadığından bıyıklar çok daha önce ve belirgin. Pek de yakıştırmış kendisine anladığımız kadarıyla!

Zira, geçtiğimiz saatlerde muhabirlere yaptığı açıklama ve girdiği havalar uzunca bir süre bu şekilde kalmaya niyetli olduğunun sinyalini verirken epey güldürdü.