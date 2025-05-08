Villaları Su Bastı: Bodrum’da İlçeye Su Taşıyan İçme Suyu İsale Hattında Çalışma Sırasında Patlama Yaşandı

Bodrum, Türkiye'nin en gözde turistik destinasyonlarından biri olarak bilinir. Bu güzel kasaba, mavi bayraklı plajları, tarihi kalıntıları ve lüks konaklama seçenekleri ile ünlüdür. Bodrum bu sefer tatsız ve bir o kadar da ilginç bir olayla gündeme geldi. Bodrum'un Ortakent Mahallesi'nde, ilçenin su ihtiyacını karşılayan içme suyu isale hattında bir patlama gerçekleşti. Çalışma sırasında gerçekleşen patlamada sular bir anda yükseldi. Bazı villalar su ile dolarken, otomobiller zarar gördü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MUSKİ ekiplerinin tamirat yaptığı sırada yaşanan patlama bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın