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Villaları Su Bastı: Bodrum’da İlçeye Su Taşıyan İçme Suyu İsale Hattında Çalışma Sırasında Patlama Yaşandı

Villaları Su Bastı: Bodrum’da İlçeye Su Taşıyan İçme Suyu İsale Hattında Çalışma Sırasında Patlama Yaşandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.05.2025 - 20:05

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Bodrum, Türkiye'nin en gözde turistik destinasyonlarından biri olarak bilinir. Bu güzel kasaba, mavi bayraklı plajları, tarihi kalıntıları ve lüks konaklama seçenekleri ile ünlüdür. Bodrum bu sefer tatsız ve bir o kadar da ilginç bir olayla gündeme geldi. Bodrum'un Ortakent Mahallesi'nde, ilçenin su ihtiyacını karşılayan içme suyu isale hattında bir patlama gerçekleşti. Çalışma sırasında gerçekleşen patlamada sular bir anda yükseldi. Bazı villalar su ile dolarken, otomobiller zarar gördü.

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Buradan izleyebilirsiniz;

MUSKİ ekiplerinin tamirat yaptığı sırada yaşanan patlama bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

MUSKİ ekiplerinin tamirat yaptığı sırada yaşanan patlama bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İhbar üzerine çalışmanın yapıldığı bölgeye gelen Bodrum Belediyesi ve MUSKİ ekipleri, suyu kesti ve cadde polisler tarafından trafiğe kapatıldı. 

Mahalle sakinleri, yaşanan zararın karşılanması için yetkililerden yardım istedi. Bölgede temizlik ve onarım çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre 9 evi su bastığı öğrenildi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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