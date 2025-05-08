Villaları Su Bastı: Bodrum’da İlçeye Su Taşıyan İçme Suyu İsale Hattında Çalışma Sırasında Patlama Yaşandı

Bodrum, Türkiye'nin en gözde turistik destinasyonlarından biri olarak bilinir. Bu güzel kasaba, mavi bayraklı plajları, tarihi kalıntıları ve lüks konaklama seçenekleri ile ünlüdür. Bodrum bu sefer tatsız ve bir o kadar da ilginç bir olayla gündeme geldi. Bodrum'un Ortakent Mahallesi'nde, ilçenin su ihtiyacını karşılayan içme suyu isale hattında bir patlama gerçekleşti. Çalışma sırasında gerçekleşen patlamada sular bir anda yükseldi. Bazı villalar su ile dolarken, otomobiller zarar gördü.