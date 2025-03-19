On Binler İmamoğlu İçin Saraçhane'de: CHP Lideri Özgür Özel, Erdoğan'a Seslendi

'' Erdoğan’a sesleniyorsunuz. Ona sesleniyorsunuz. İrademizi tanımayan bir oy kendisine verilince başta acı çeken, ama oy başkasına verilince o iradeyi hiçe sayamayacağını söyleyen sesleniyorsunuz.

Duyuyor musun Erdoğan? Görüyor musun Erdoğan?

En çok korktuğun şey, kalabalıkların sana sesleniyor olması.

Dünden beri, cumhuriyet tarihinin ve demokrasi tarihimizin en kara günlerinden ikisi yaşandı. Bu süreçte dayanışma gösterenler, dün akşam diploma iptaliyle birlikte, iktidar bloğunda yer alan Cumhur İttifakı'nın ortakları hariç, bütün siyasi partilerin bu millete yalan söylemeyen, açın halinden anlayan, özgürlükleri savunan ve bu ülkenin bir bütün olmasını isteyen tüm muhalefet partilerinin liderlerine vermiş oldukları mesajlar önemliydi.

Ekrem Başkan ve beni bizzat arayarak dayanışmalarını ilettiler. Bugün burada Türkiye İşçi Partisi'nin Genel Başkanı, Zafer Partisi'nin Genel Başkan Vekili, YSP'nin ve Yeşil Sol Parti'nin eş genel başkanları ve tüm siyasi partilerin neredeyse temsilcileri ve yöneticileri, bu akşam burada gösterdikleri dayanışmaya, Ekrem Başkan adına, ailesi adına, Cumhuriyet Halk Partisi ailesi adına ve İstanbul adına teşekkür ediyorum.

Türkiye'nin yarınları adına teşekkür ediyorum.''