onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
On Binler İmamoğlu İçin Saraçhane'de: CHP Lideri Özgür Özel, Erdoğan'a Seslendi

On Binler İmamoğlu İçin Saraçhane'de: CHP Lideri Özgür Özel, Erdoğan'a Seslendi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
19.03.2025 - 21:23

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel tüm İstanbulluları 20.30'da Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye binası önünde buluşmaya çağırdı. 

On binlerin toplandığı Saraçhane'de tarihi anlar yaşanıyor. Özel, 'Saraçhane'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı ne konuşacak ne mesaj verecek... Saraçhane'de Özgür Özel konuşmuyor, Saraçhane'de Saraçhane konuşuyor, İstanbul konuşuyor. Duyuyor musun Erdoğan, görüyor musun Erdoğan? En çok korktuğun şey kalabalıklar sana sesleniyor'' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Ankara'dan İstanbul'a geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Ankara'dan İstanbul'a geldi.

Özel, İstanbulluları iftarın ardından 20.30 Saraçhane’ye davet etti. Yurttaşlar belediye binası önünde toplanmaya başladı.

CHP Genel Merkezi, CHP'nin il ve ilçe başkanlıkları, Vatan Emniyet, İstanbul Üniversitesi önünde toplanmaların yanında İBB'nin bulunduğu Saraçhane'ye akın etti.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu Saraçhane'de şöyle konuştu:

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu Saraçhane'de şöyle konuştu:

'Bu soğuk günde biliyorum kilometrelerce yürüyerek buralara geldiniz, engelleri barikatları aşarak buraya geldiniz. Hepinize gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan sadece Ekrem İmamoğlu değildir. Bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan 16 milyon İstanbullunun iradesidir. Bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan kent lokantası sayesinde et yüzü gören emeklilerdir. Yurtta kalıp okuyabilen gençler gözaltındadır bugün. Ücretsiz ulaşım kullanabilen anneler gözaltındadır bugün. İktidarın yanlışları altında ezilen yoksullaşan anneler gençler çocuklar büyüklerimiz bugün hepimiz gözaltındayız. Bugün gözaltında olan hukuk devletidir, demokrasidir, adalettir. Size söz veriyorum, asla pes etmeyeceğiz, yolumuza devam edeceğiz. Alnımız ak, başımız dik; bunca suçu, hukuksuzlukları, adaletsizlikleri kabullenmiyoruz. Kabullenirsek demokrasi ölür.'

Dillek İmamoğlu'nun ardından CHP lideri Özgür Özel, vatandaşlara hitap ediyor. Özel'in konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle:

Dillek İmamoğlu'nun ardından CHP lideri Özgür Özel, vatandaşlara hitap ediyor. Özel'in konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle:

'' Erdoğan’a sesleniyorsunuz. Ona sesleniyorsunuz. İrademizi tanımayan bir oy kendisine verilince başta acı çeken, ama oy başkasına verilince o iradeyi hiçe sayamayacağını söyleyen sesleniyorsunuz.

 Duyuyor musun Erdoğan? Görüyor musun Erdoğan? 

En çok korktuğun şey, kalabalıkların sana sesleniyor olması.

Dünden beri, cumhuriyet tarihinin ve demokrasi tarihimizin en kara günlerinden ikisi yaşandı. Bu süreçte dayanışma gösterenler, dün akşam diploma iptaliyle birlikte, iktidar bloğunda yer alan Cumhur İttifakı'nın ortakları hariç, bütün siyasi partilerin bu millete yalan söylemeyen, açın halinden anlayan, özgürlükleri savunan ve bu ülkenin bir bütün olmasını isteyen tüm muhalefet partilerinin liderlerine vermiş oldukları mesajlar önemliydi. 

Ekrem Başkan ve beni bizzat arayarak dayanışmalarını ilettiler. Bugün burada Türkiye İşçi Partisi'nin Genel Başkanı, Zafer Partisi'nin Genel Başkan Vekili, YSP'nin ve Yeşil Sol Parti'nin eş genel başkanları ve tüm siyasi partilerin neredeyse temsilcileri ve yöneticileri, bu akşam burada gösterdikleri dayanışmaya, Ekrem Başkan adına, ailesi adına, Cumhuriyet Halk Partisi ailesi adına ve İstanbul adına teşekkür ediyorum. 

Türkiye'nin yarınları adına teşekkür ediyorum.''

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
68
27
7
4
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Jonathan

Artık rafa kaldıran demokrasi çöpe atılmıştır. Öyle hamleler yaptılar ki muhalif insanlar sokağa dökülecek ya da sessiz kalındığı görünce kaldığı yerden deva... Devamını Gör

Cübbeli Palpatine Hoca

Hahahahah bu zamana Tayyip'in evde zor tuttuğu kesimi hiç göremedik nedense. A pardon meydanlardaki kalabalıklar artık kongre salonlarına kadar düşmüştü deği... Devamını Gör

Bozkurt

Adıyaman'da milletin yemeye kuru ekmeği olsa, yine de şükür eder CHP birinci parti çıkamazdı. O bile yok. Ekmek arası ve yol parası vaadli bir miting yaparsa... Devamını Gör

Can vanKamp

İmamoğlu yeteri kadar mağdur edildi. Erdoğan sanki iktidara nasıl geldiğini unutmuş gibi. Ardında birçok yolsuzluk varken oğul Bush'un icazeti ile cezaevinde... Devamını Gör

MHOrhanRE

İşte bu ahval ve şerait içerisinde, M.Kemal'in öngördüğü işgal edilme aşamasına gelinmeden vazifemiz, türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Sahip oldu... Devamını Gör