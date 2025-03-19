On Binler İmamoğlu İçin Saraçhane'de: CHP Lideri Özgür Özel, Erdoğan'a Seslendi
On Binler İmamoğlu İçin Saraçhane'de: CHP Lideri Özgür Özel, Erdoğan'a Seslendi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel tüm İstanbulluları 20.30'da Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye binası önünde buluşmaya çağırdı.
On binlerin toplandığı Saraçhane'de tarihi anlar yaşanıyor. Özel, 'Saraçhane'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı ne konuşacak ne mesaj verecek... Saraçhane'de Özgür Özel konuşmuyor, Saraçhane'de Saraçhane konuşuyor, İstanbul konuşuyor. Duyuyor musun Erdoğan, görüyor musun Erdoğan? En çok korktuğun şey kalabalıklar sana sesleniyor'' dedi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Ankara'dan İstanbul'a geldi.
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Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu Saraçhane'de şöyle konuştu:
Dillek İmamoğlu'nun ardından CHP lideri Özgür Özel, vatandaşlara hitap ediyor. Özel'in konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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