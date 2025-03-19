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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sessiz Kaldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sessiz Kaldı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
19.03.2025 - 21:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün üniversite diploması iptal edilen bugün de hakkında iki ayrı soruşturma açılarak gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu hakkında açıklama yapmaması dikkat çekti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde polis tarafından evinden gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde polis tarafından evinden gözaltına alındı.

İBB iştiraklerine yönelik 'kent uzlaşısı' ve 'ihale yolsuzluğu' iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında 100'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonlara yönelik konuşmaması gözlerden kaçmadı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonlara yönelik konuşmaması gözlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilerle bir araya geldiği iftar programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 105 kişiye uygulanan gözaltı kararına ilişkin açıklama yapmadı.

Erdoğan, çiftçilere yaptığı konuşmada tarım desteklerine değindi. Erdoğan şunları söyledi:

Erdoğan, çiftçilere yaptığı konuşmada tarım desteklerine değindi. Erdoğan şunları söyledi:

'Çiftçi kardeşlerimize sadece ülkemiz tarımına katkılarından ötürü değil en sancılı dönemde demokrasimize verdikleri destek için de minnettarız. 15 Temmuz darbe girişiminde milli iradeyi ve milletimizi korumak için en ön safta yer almanızı unutamayız. Darbecileri engellemek için mahsülünü ateşe verecek kadar vatana sevdalı çiftçilerimizin fedakârlığını hiçbir zaman unutmayacağız.

O karanlık gecede darbecilere meydanları dar eden tüm kahramanlara ülkem ve milletim adına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Sadece demokraside değil tarım, hayvancılık, ihracatta ülkemizi takdirle takip edilen seviyeye birlikte getirdik. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı yine sizlerle omuz omuza inşa edeceğiz.

Bitkisel üretim, hayvancılık, balıkçılık, tarımın her alanında ülkemizin gerçek potansiyeli ortağa çıkıyor. Verimli ve kaliteli üretimin artması için son 22 yılda reel rakamlarla 2 trilyon 70 milyar lira tarım desteği verdik. 2025 yılında şu ana kadar 24 milyar lira ödeme yaptık. Yıl sonunda bu rakam 135 milyar lirayı bulacak. Birilerinin Türkiye'de tarım bitti dediği rakamları söylüyorum.Ülkemizde 236 çeşit tarım mahsulü üretiliyor. Birçoğunda hamdolsun kendimize yeter durumdayız. Sebze ve meyve üretiminde dünyada dördüncü, bitkisel üretimde 11'inciyiz. Çiğ süt üretiminde dünyada 9. Avrupa'da 3. sıradayız.

Sığır eti üretiminde dünyada 7. Avrupa'da 1. konumdayız. Tavuk eti üretiminde dünyada 9. Avrupa'da ise 2.yiz. Yumurta üretiminde dünyada 10. Avrupa'da 2.yiz. Bal üretiminde dünyada 2. Avrupa'da ilk sırada bulunuyoruz. Su ürünleri yetiştiriciliğinde dünyada 16, Avrupa'da 2. sıradayız.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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