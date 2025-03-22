Senin Temizlikçi Nickname’in Ne?
Senin Temizlikçi Nickname’in Ne?
Temizlik senin için bir tutku mu, yoksa sadece misafir gelmeden önce hatırladığın bir zorunluluk mu? 🧐 Peki ya temizlik dünyasında bir lakabın olsaydı, ne olurdu?
Haydi bakalım, bezini kap ve sorulara cevap ver! 🧼💨
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1. Süpürge mi, paspas mı? Hangisi senin için daha önemli?
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2. "Bunu temizlemeyi asla sevmem!" dediğin şey ne?
3. Süpürgeyi çalıştırmadan önce yerdeki küçük şeyleri toplar mısın?
4. Yatak toplamak günün verimli geçeceğinin işareti mi?
5. Temizlik konusunda bir atasözü uyduracak olsan, ne olurdu?
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6. Eğer bir temizlik tanrısı olsaydın, hangi mitolojik ismi alırdın?
7. Bir temizlik reklamında oynasan, sloganın ne olurdu?
8. Eğer bir film karakteri olsaydın, temizlik sahnen nasıl olurdu?
Paspas Lordu
Red Kit!
"The Toplayıcı"
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