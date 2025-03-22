Senin için temizlik bir görev değil, bir yaşam biçimi! Süpürgeni bir samuray kılıcı gibi kuşanır, toz bezini bir ninja gibi savurursun. Camlar lekesiz, lavabolar pırıl pırıl, yerler ayak basmaya kıyamayacak kadar temiz olmalı. Birinin 'Burada toz yok ki' demesi, senin için en büyük övgü!

Arkadaşların sana 'Bu kadar temizliğe nasıl vakit buluyorsun?' diye sorsa da, sen bunun içgüdüsel bir yetenek olduğunu biliyorsun. Eğer süper kahraman olsaydın, paspasın ucu ışın kılıcı gibi parlayan bir Jedi olurdun! Ama dikkat et, aşırı titizlik bazen yorucu olabilir. Kendine bir mola ver, otur ve temizlik kokan evinin keyfini çıkar.