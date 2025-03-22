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Senin Temizlikçi Nickname’in Ne?

etiket Senin Temizlikçi Nickname’in Ne?

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
22.03.2025 - 10:31

Temizlik senin için bir tutku mu, yoksa sadece misafir gelmeden önce hatırladığın bir zorunluluk mu? 🧐 Peki ya temizlik dünyasında bir lakabın olsaydı, ne olurdu?

Haydi bakalım, bezini kap ve sorulara cevap ver! 🧼💨

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1. Süpürge mi, paspas mı? Hangisi senin için daha önemli?

2. "Bunu temizlemeyi asla sevmem!" dediğin şey ne?

3. Süpürgeyi çalıştırmadan önce yerdeki küçük şeyleri toplar mısın?

4. Yatak toplamak günün verimli geçeceğinin işareti mi?

5. Temizlik konusunda bir atasözü uyduracak olsan, ne olurdu?

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6. Eğer bir temizlik tanrısı olsaydın, hangi mitolojik ismi alırdın?

7. Bir temizlik reklamında oynasan, sloganın ne olurdu?

8. Eğer bir film karakteri olsaydın, temizlik sahnen nasıl olurdu?

Paspas Lordu

Senin için temizlik bir görev değil, bir yaşam biçimi! Süpürgeni bir samuray kılıcı gibi kuşanır, toz bezini bir ninja gibi savurursun. Camlar lekesiz, lavabolar pırıl pırıl, yerler ayak basmaya kıyamayacak kadar temiz olmalı. Birinin 'Burada toz yok ki' demesi, senin için en büyük övgü!

Arkadaşların sana 'Bu kadar temizliğe nasıl vakit buluyorsun?' diye sorsa da, sen bunun içgüdüsel bir yetenek olduğunu biliyorsun. Eğer süper kahraman olsaydın, paspasın ucu ışın kılıcı gibi parlayan bir Jedi olurdun! Ama dikkat et, aşırı titizlik bazen yorucu olabilir. Kendine bir mola ver, otur ve temizlik kokan evinin keyfini çıkar.

Red Kit!

Senin için temizlik yapılması gereken bir görev ama hayatın merkezi değil. Evet, dağınıklığı sevmezsin, ama onunla savaşırken de kendini yıpratmazsın. Haftada birkaç gün evini toparlar, mutfağını temiz tutar, çamaşırları biriktirmeden yıkarsın. Ama bazen bir köşede unutulmuş bir toz tabakası seni çok da rahatsız etmez.

Pratik zekalı ve iş bitiricisin! Toz beziyle saatlerce uğraşmak yerine, 'En etkili yolu nasıl bulurum?' diye düşünürsün. Bir işten en az çabayla en fazla verimi almak senin uzmanlık alanın! Senin için temiz ev = huzurlu kafa demek ama bir noktada 'Tamam bu kadar yeter' diyebiliyorsun.

"The Toplayıcı"

Senin için esas mesele yaşam alanının seni sıkmaması. Temizlik yapmayı bir görev gibi görmek yerine, gözün rahatsız olana kadar idare etmeyi tercih ediyorsun. Birileri gelecekse? O zaman biraz toparlanır. Ama aksi takdirde, çok da kasmaya gerek yok.

Sen rahatına düşkünsün ve büyük ihtimalle bir süpürgeyle uzun süredir duygusal bir bağ kurmadın. 'Ne zaman temizlik yapıyorsun?' sorusunun cevabı büyük ihtimalle 'Gözüm ne zaman çok rahatsız olursa' gibi bir şey. Eğer bir süper kahraman olsaydın, süpürgeni büyüyle kendiliğinden hareket ettiren biri olurdun!

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sabrina
sabrina
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