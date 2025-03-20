İl İl Ekrem İmamoğlu İçin Eylem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Memleketinden İmamoğlu'na Destek
İl İl Ekrem İmamoğlu İçin Eylem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Memleketinden İmamoğlu'na Destek
Önce diploması iptal edilen daha sonra da gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için yurdun dört bir yanında eylemler yapılıyor. İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra 8 ilde onlarca insan sokağa çıktı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, dün polis tarafından evinden gözaltına alındı.
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CHP’nin dün yaptığı çağrıya karşılık veren on binlerce yurttaş bugün de Saraçhane'ye akın etti. Özel, “Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun. Evet sokak çağrısı yapıyorum!" dedi.
Amasya da İmamoğlu için bir araya geldi. Toplanan yurttaşlar 'Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek!' sloganları attı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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KAPAK SESİ DUYULDU MU reis 😁