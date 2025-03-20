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İl İl Ekrem İmamoğlu İçin Eylem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Memleketinden İmamoğlu'na Destek

İl İl Ekrem İmamoğlu İçin Eylem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Memleketinden İmamoğlu'na Destek

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
21.03.2025 - 00:30

Önce diploması iptal edilen daha sonra da gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için yurdun dört bir yanında eylemler yapılıyor. İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra 8 ilde onlarca insan sokağa çıktı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, dün polis tarafından evinden gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, dün polis tarafından evinden gözaltına alındı.

İBB iştiraklerine yönelik 'kent uzlaşısı' ve 'ihale yolsuzluğu' iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında 100'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

CHP’nin dün yaptığı çağrıya karşılık veren on binlerce yurttaş bugün de Saraçhane'ye akın etti. Özel, “Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun. Evet sokak çağrısı yapıyorum!" dedi.

CHP’nin dün yaptığı çağrıya karşılık veren on binlerce yurttaş bugün de Saraçhane'ye akın etti. Özel, “Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun. Evet sokak çağrısı yapıyorum!" dedi.

İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve gözaltına alınması sonrası üniversitelerde eylemler başladı. İstanbul Üniversitesi'nin ardından Ankara'da hem Hacettepe'den hem ODTÜ'den protestolar halen devam ediyor.

İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra 8 ilde Ekrem İmamoğlu için destek eylemleri düzenlendi.

Amasya da İmamoğlu için bir araya geldi. Toplanan yurttaşlar 'Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek!' sloganları attı.

Amasya da İmamoğlu için bir araya geldi. Toplanan yurttaşlar 'Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek!' sloganları attı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Adana’da İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına karşı binlerce kişi toplandı. Saat 20.30’ta Aksa Gaz Önünde toplanan kitle Duygu Cafe’ye yürüyüşe geçti.

 İmamoğlu'nun gözaltına alınması, memleketi Trabzon’da yürüyüş yapılarak protesto edildi.Trabzon’da yurttaşlar, sloganlarla meydanda yürüyüş düzenledi. 

İzmir’de eğitim gören öğrenciler Bornova Büyükpark’ta buluştu. AKP İl Başkanlığı önüne gitmek isteyen öğrenciler polis barikatıyla karşılaştı. Yönünü değiştiren öğrenciler il binasına arkadan gitmeye çalıştı. Polis ile karşı karşıya gelen göstericiler barikatı aştı.

İmamoğlu'nun gözaltına alınması Rize'nin Pazar ilçesinde protesto edildi.  CHP Pazar İlçe Başkanı Ömer Hocaoğlu, 'Ey yargı aparatlarıyla siyaseti dizayn etmeye çalışan çaresizler; unutmayın, bizi 18 Mart 1915 Çanakkale’de dünya emperyalizmi teslim alamadı, 12 Eylül 1980 faşizmi teslim alamadı, siz bu yargı darbeleri ile teslim alabileceğinizi mi sanıyorsunuz. İktidarın kumpaslarına dün boyun eğmediğimiz gibi bugün de boyun eğmiyoruz' dedi.

İmamoğlu’na destek veren Anadolu Üniversitesi öğrencileri, yemekhane önünden rektörlük binasına yürüdü. Burada basın açıklaması yapan öğrenciler, daha sonra şehir merkezine yürüyerek, diğer üniversitelerden gelen öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere, çevredeki yurttaşlarda alkışlarla, kornalarla ve evlerinin penceresinden tencere tava çalarak destek verdi. Çorum'da ise sokağa çıkan yurttaşlar 'Tayyip istifa!' sloganlarıyla yürüyor.

Antalya'nın Cumhuriyet Meydanı'nda toplananlar, polisin müdahalesiyle karşılaştı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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KAPAK SESİ DUYULDU MU reis 😁