İl İl Ekrem İmamoğlu İçin Eylem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Memleketinden İmamoğlu'na Destek

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Adana’da İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına karşı binlerce kişi toplandı. Saat 20.30’ta Aksa Gaz Önünde toplanan kitle Duygu Cafe’ye yürüyüşe geçti.

İmamoğlu'nun gözaltına alınması, memleketi Trabzon’da yürüyüş yapılarak protesto edildi.Trabzon’da yurttaşlar, sloganlarla meydanda yürüyüş düzenledi.

İzmir’de eğitim gören öğrenciler Bornova Büyükpark’ta buluştu. AKP İl Başkanlığı önüne gitmek isteyen öğrenciler polis barikatıyla karşılaştı. Yönünü değiştiren öğrenciler il binasına arkadan gitmeye çalıştı. Polis ile karşı karşıya gelen göstericiler barikatı aştı.

İmamoğlu'nun gözaltına alınması Rize'nin Pazar ilçesinde protesto edildi. CHP Pazar İlçe Başkanı Ömer Hocaoğlu, 'Ey yargı aparatlarıyla siyaseti dizayn etmeye çalışan çaresizler; unutmayın, bizi 18 Mart 1915 Çanakkale’de dünya emperyalizmi teslim alamadı, 12 Eylül 1980 faşizmi teslim alamadı, siz bu yargı darbeleri ile teslim alabileceğinizi mi sanıyorsunuz. İktidarın kumpaslarına dün boyun eğmediğimiz gibi bugün de boyun eğmiyoruz' dedi.

İmamoğlu’na destek veren Anadolu Üniversitesi öğrencileri, yemekhane önünden rektörlük binasına yürüdü. Burada basın açıklaması yapan öğrenciler, daha sonra şehir merkezine yürüyerek, diğer üniversitelerden gelen öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere, çevredeki yurttaşlarda alkışlarla, kornalarla ve evlerinin penceresinden tencere tava çalarak destek verdi. Çorum'da ise sokağa çıkan yurttaşlar 'Tayyip istifa!' sloganlarıyla yürüyor.

Antalya'nın Cumhuriyet Meydanı'nda toplananlar, polisin müdahalesiyle karşılaştı.