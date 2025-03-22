İmamoğlu’na Destek Olmak İçin Saraçhane’ye Giden Vatandaşlar Drone ile Görüntülendi

Geçtiğimiz çarşamba günü Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte vatandaşlar protestolara başladı. Öğrencilerden emeklilere birçok kişi destek için yürüyüşler yaptı. Saraçhane’de yapılan eylemler ön plana çıktı ve kalabalık drone ile kayda alındı.