onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İmamoğlu’na Destek Olmak İçin Saraçhane’ye Giden Vatandaşlar Drone ile Görüntülendi

İmamoğlu’na Destek Olmak İçin Saraçhane’ye Giden Vatandaşlar Drone ile Görüntülendi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.03.2025 - 15:49 Son Güncelleme: 22.03.2025 - 15:53

Geçtiğimiz çarşamba günü Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte vatandaşlar protestolara başladı. Öğrencilerden emeklilere birçok kişi destek için yürüyüşler yaptı. Saraçhane’de yapılan eylemler ön plana çıktı ve kalabalık drone ile kayda alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

300 bine yakın kişinin alanda olduğu görüldü. İşte detaylar 👇

İmamoğlu’na destek yürüyüşleri çarşambadan bu yana devam ediyor.

İmamoğlu’na destek yürüyüşleri çarşambadan bu yana devam ediyor.

İmamoğlu’nun ifadelerine de dünden itibaren başlandı. Şimdiyse neticenin ne olacağı merak konusu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
8
4
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
c.ysfalbs

oradaydık bugün de oradayız...sadece İmamoğlu için değil kendi hayatımız için geleceğimiz için çocukların nesillerin geleceği için...

Jonathan

2 milyon insan görüyor.

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.