İmamoğlu’na Destek Olmak İçin Saraçhane’ye Giden Vatandaşlar Drone ile Görüntülendi
İmamoğlu’na Destek Olmak İçin Saraçhane’ye Giden Vatandaşlar Drone ile Görüntülendi
Geçtiğimiz çarşamba günü Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte vatandaşlar protestolara başladı. Öğrencilerden emeklilere birçok kişi destek için yürüyüşler yaptı. Saraçhane’de yapılan eylemler ön plana çıktı ve kalabalık drone ile kayda alındı.
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300 bine yakın kişinin alanda olduğu görüldü. İşte detaylar 👇
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İmamoğlu’na destek yürüyüşleri çarşambadan bu yana devam ediyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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oradaydık bugün de oradayız...sadece İmamoğlu için değil kendi hayatımız için geleceğimiz için çocukların nesillerin geleceği için...
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