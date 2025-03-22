Özgür Özel’in TV Kanallarını Eleştirdiği Anlarda NTV’nin Canlı Yayını Kesmesi Dikkat Çekti
Özgür Özel’in TV Kanallarını Eleştirdiği Anlarda NTV’nin Canlı Yayını Kesmesi Dikkat Çekti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklama yapmak için Saraçhane’de basının karşısına geçti. Özel, İmamoğlu’nun gözaltı sürecine dair detaylara yer verdikten sonra medya kuruluşları için boykot çağrısı yaptı. NTV detayları anbean canlı yayınla aktarırken Özel’in TV kanallarını eleştirdiği noktada yayını kesmesiyle dikkat çekti.
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Özgür Özel’in medya için boykot çağrısı yaptığı esnada NTV canlı yayına ara verdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Onlar belgesel yayınlarlar böyle zamanlarda, herkes biliyor😡😡😡
Yandaş kanallar ve tv8 gibi boykot listeme ntv’ de katılmıştır.
onedio en öne hande erçel irem derici fbPUT gsPUT haberi koyuyor