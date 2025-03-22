onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Özgür Özel’in TV Kanallarını Eleştirdiği Anlarda NTV’nin Canlı Yayını Kesmesi Dikkat Çekti

Özgür Özel’in TV Kanallarını Eleştirdiği Anlarda NTV’nin Canlı Yayını Kesmesi Dikkat Çekti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.03.2025 - 13:57 Son Güncelleme: 22.03.2025 - 14:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklama yapmak için Saraçhane’de basının karşısına geçti. Özel, İmamoğlu’nun gözaltı sürecine dair detaylara yer verdikten sonra medya kuruluşları için boykot çağrısı yaptı. NTV detayları anbean canlı yayınla aktarırken Özel’in TV kanallarını eleştirdiği noktada yayını kesmesiyle dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar 👇

Özgür Özel’in medya için boykot çağrısı yaptığı esnada NTV canlı yayına ara verdi.

Özgür Özel’in medya için boykot çağrısı yaptığı esnada NTV canlı yayına ara verdi.

İmamoğlu’nun gözaltı sürecini çarpıtarak yansıtan medya kuruluşlarına Özgür Özel seslendi.

'Bugün kimi mahkum ederseniz edin, vicdan terazisinde kimi mahkum ederseniz edin, tarih önünde mahcupsunuz, mahkumsunuz. Yarın, bugün göreceğiz bakalım. Buradan merkez medyaya sesleniyorum. Bütün reklamları belli bir gelir seviyesinin, belli bir evi eğitim seviyesinin üzerinden alırsın. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni yüzde 70’ler, oraya çıkardığın iki yorumcu ile denge kurar gibi yaparsın, bu soruşturmada bütün suçu bize yıkarsın. Daha hiçbir şey yokken, gizliyken. Buradan söylüyorum. Merkez medyaya, haber kanallarına. Bu haberleri görmeyin, yapmayın. Pazartesi günü tüketimden gelen gücünü kullanmayan, size hedefe koymayan, ‘Buna sessiz kaldılar görmediler’ diyen, Gezi’de penguen verip de ertesi gün nedamet getirenlere söylüyorum. Polisin ‘220 bin’ dediği, gözün 500 bini gördüğü, dronun 1 milyon çektiği bir gece mitingini görmeyenlere söylüyorum. Sizi izleyen, bize oy veren yüzde 70, sizi izleyenin yüzde 70’i, tüketimden gelen gücünü, diğer firmalarınızın ürünlerini tüketirsem, reklamlarınızı izletirsem namerdim. Hadi bakalım görmeyin, hadi penguene devam edin. Hadi penguen göstermeye devam edin.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
40
20
6
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Handan Kargın

Onlar belgesel yayınlarlar böyle zamanlarda, herkes biliyor😡😡😡

Jonathan

Yandaş kanallar ve tv8 gibi boykot listeme ntv’ de katılmıştır.

Osman Elmallı

onedio en öne hande erçel irem derici fbPUT gsPUT haberi koyuyor