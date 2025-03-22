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İmamoğlu’na Destek Olmak İçin Yürüyenleri Gören Amcanın Balkondan Eşlik Ettiği Anlar

İmamoğlu’na Destek Olmak İçin Yürüyenleri Gören Amcanın Balkondan Eşlik Ettiği Anlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.03.2025 - 16:35

@melis.hergenc adlı TikTok kullanıcısı Ekrem İmamoğlu için katıldığı eylemde dikkatini çeken bir detayı paylaşmasıyla viral oldu. 2 milyona yakın izlenme alan videoya beğeniler yağmaya devam ediyor. Evinin önünde destek yürüyüşü yapanları gören bir amcamız balkona çıkarak onlara eşlik ederken kayda yansımıştı. Gelin o anlara birlikte bakalım.

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İşte o anlar 👇

Eylemlere eşlik eden yaşlı vatandaşları görmek her daim dikkat çekiyor.

Eylemlere eşlik eden yaşlı vatandaşları görmek her daim dikkat çekiyor.

Videodaki amcamız da kısa sürede etkileşimlerin odağı oldu. Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından bu yana protestolar devam ediyor. O anlardan paylaşımlar sosyal medyada da ilgi görüyor.

Şimdiyse Ekrem İmamoğlu hakkında verilecek karar için vatandaşlar merak içerisinde.

Şimdiyse Ekrem İmamoğlu hakkında verilecek karar için vatandaşlar merak içerisinde.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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