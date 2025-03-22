İmamoğlu’na Destek Olmak İçin Yürüyenleri Gören Amcanın Balkondan Eşlik Ettiği Anlar

@melis.hergenc adlı TikTok kullanıcısı Ekrem İmamoğlu için katıldığı eylemde dikkatini çeken bir detayı paylaşmasıyla viral oldu. 2 milyona yakın izlenme alan videoya beğeniler yağmaya devam ediyor. Evinin önünde destek yürüyüşü yapanları gören bir amcamız balkona çıkarak onlara eşlik ederken kayda yansımıştı. Gelin o anlara birlikte bakalım.