İmamoğlu’na Destek Olmak İçin Yürüyenleri Gören Amcanın Balkondan Eşlik Ettiği Anlar
İmamoğlu’na Destek Olmak İçin Yürüyenleri Gören Amcanın Balkondan Eşlik Ettiği Anlar
@melis.hergenc adlı TikTok kullanıcısı Ekrem İmamoğlu için katıldığı eylemde dikkatini çeken bir detayı paylaşmasıyla viral oldu. 2 milyona yakın izlenme alan videoya beğeniler yağmaya devam ediyor. Evinin önünde destek yürüyüşü yapanları gören bir amcamız balkona çıkarak onlara eşlik ederken kayda yansımıştı. Gelin o anlara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eylemlere eşlik eden yaşlı vatandaşları görmek her daim dikkat çekiyor.
Şimdiyse Ekrem İmamoğlu hakkında verilecek karar için vatandaşlar merak içerisinde.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın