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Bu Nasıl Kaza! Kahramanmaraş'ta Arkadan Gelen Araba Kendi Şeridinde Giden ATV Sürücüsüne Çarptı

Bu Nasıl Kaza! Kahramanmaraş'ta Arkadan Gelen Araba Kendi Şeridinde Giden ATV Sürücüsüne Çarptı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.03.2025 - 13:16

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3 aracın karıştığı feci kaza kameralara saniye saniye yansıdı. Kazada ATV sürücüsü ağır yaralandı.

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3 aracın karıştığı kaza 7 Mart'ta meydana geldi. Yolda seyir halinde olan bir ticari araç direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı.

3 aracın karıştığı kaza 7 Mart'ta meydana geldi. Yolda seyir halinde olan bir ticari araç direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı.

Aracın arkasında ilerleyen ATV sürücüsü ise kazayı fark edip yavaşladı. Arkadan gelen diğer otomobil ise hiç hızını kesmeden ATV aracına hızla çarptı. Kazada taklalar atarak öndeki ticari araca çarpan ATV sürücüsü ağır yaralandı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ATV sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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