Bu Nasıl Kaza! Kahramanmaraş'ta Arkadan Gelen Araba Kendi Şeridinde Giden ATV Sürücüsüne Çarptı
Bu Nasıl Kaza! Kahramanmaraş'ta Arkadan Gelen Araba Kendi Şeridinde Giden ATV Sürücüsüne Çarptı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3 aracın karıştığı feci kaza kameralara saniye saniye yansıdı. Kazada ATV sürücüsü ağır yaralandı.
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3 aracın karıştığı kaza 7 Mart'ta meydana geldi. Yolda seyir halinde olan bir ticari araç direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı.
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Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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