Sokak Tadın Ne: Simit mi, Tantuni mi, Midye mi?
Sokak lezzetleri hayatın ta kendisidir: Dürüst, sade, iddiasız ama unutulmaz... Tıpkı insanların karakterleri gibi! Kimi acılı ve sert, kimi yumuşak ve güven verici, kimi ise sürprizlerle doludur. Peki senin kişiliğin hangi sokak lezzetiyle özdeşleşiyor?
Bu 10 soruluk testte cevaplarını seç ve kişiliğine en çok uyan o nefis lezzeti öğren! Belki çıtır bir simitsin, belki de gizemli bir midye dolma...
Hadi bakalım, kendini test et!
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1. Bir gününü nasıl geçirirsin?
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2. İnsanlar seni genelde nasıl tanımlar?
3. Kalabalık bir ortamda hangisi seni yansıtır?
4. Stresli bir durumda ilk refleksin?
5. Kırıldığında ne yaparsın?
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6. En sevdiğin gün hangisi?
7. En sık duyduğun iltifat?
8. Aşk senin için ne ifade ediyor?
9. Dinlenmek için ne yaparsın?
10. Hangi renk seni en iyi yansıtır?
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Simit
Tantuni
Midye Dolma
Kokoreç
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