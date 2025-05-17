Sokak Tadın Ne: Simit mi, Tantuni mi, Midye mi?

Sen kesinlikle sıradan değilsin. Tıpkı midye dolma gibi ilk başta çekingen duruyorsun ama bir kez keşfedilince bağımlılık yapıyorsun. İnsanlar seni çözmekte zorlanıyor, çünkü çok katmanlı bir kişiliğin var. Hayatındaki her adımı dikkatle atıyorsun. Güvendiğin insanlar az, ama bir kez bağ kurduğunda çok derin duygularla hareket ediyorsun. Dış dünyaya karşı bazen soğuk görünsen de, iç dünyan duygularla kaynıyor. Yalnızlığı seviyorsun, ama doğru kişiyle derin bağlar kurmak da en büyük arayışın. Kolay açılmazsın, ama bir kez açıldığında seni unutan olmaz. Biraz sabır isteyen ama çok şey sunan bir karaktersin.