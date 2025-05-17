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Sokak Tadın Ne: Simit mi, Tantuni mi, Midye mi?

Sokak Tadın Ne: Simit mi, Tantuni mi, Midye mi?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
17.05.2025 - 12:01

Sokak lezzetleri hayatın ta kendisidir: Dürüst, sade, iddiasız ama unutulmaz... Tıpkı insanların karakterleri gibi! Kimi acılı ve sert, kimi yumuşak ve güven verici, kimi ise sürprizlerle doludur. Peki senin kişiliğin hangi sokak lezzetiyle özdeşleşiyor?

Bu 10 soruluk testte cevaplarını seç ve kişiliğine en çok uyan o nefis lezzeti öğren! Belki çıtır bir simitsin, belki de gizemli bir midye dolma... 

Hadi bakalım, kendini test et!

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1. Bir gününü nasıl geçirirsin?

2. İnsanlar seni genelde nasıl tanımlar?

3. Kalabalık bir ortamda hangisi seni yansıtır?

4. Stresli bir durumda ilk refleksin?

5. Kırıldığında ne yaparsın?

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6. En sevdiğin gün hangisi?

7. En sık duyduğun iltifat?

8. Aşk senin için ne ifade ediyor?

9. Dinlenmek için ne yaparsın?

10. Hangi renk seni en iyi yansıtır?

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Simit

Sen tıpkı taze bir simit gibi sade, anlaşılır ama vazgeçilmez bir karaktersin. İnsanlar senin yanındayken kendilerini güvende hisseder. Yüksek beklentilerle yaşamaz, hayatın küçük detaylarında mutluluğu bulursun. Arkadaşların sana kolayca sırlarını emanet edebilir çünkü sen hem iyi bir dinleyici hem de güçlü bir sırdaşısın. Dışarıdan basit görülebilirsin ama seni tanıyanlar içindeki zenginliği hemen fark eder. Herkesin hayatında bir “simit” olması gerekir; çünkü sen, hayatın denge noktalarındansın. Kararlarında temkinli, dostluklarında vefalısın. Gösteriş peşinde değilsin ama seni tanıyan seni asla unutmaz. Sıcak, taze ve yerinde bir karakterin var. İyi ki varsın.

Tantuni

Tantuni

Senin ruhun tantuni gibi: Hızlı, sıcak, bol baharatlı ve asla durağan değil! Bir ortama girdiğinde enerjinle dikkat çekiyorsun. İnsanları güldürmeyi, harekete geçirmeyi, sürüklemeyi seviyorsun. Hep bir yerlere yetişiyorsun gibi ama bu tempodan da şikâyet etmiyorsun. Seninle olmak eğlenceli, ama bazen yorucu da olabilir. Zaten sen de yavaşlığa fazla tahammül edemezsin. Hayatında sürekli bir yenilik, bir kıpırtı olmalı. Tutkulu ilişkiler, bol kahkahalı arkadaşlıklar ve dolu dolu geçen bir yaşam istiyorsun. Sıradanlık senin için yok hükmünde. Kalbin kadar mideni de ateşli olanlardan mısın ne?

Midye Dolma

Sen kesinlikle sıradan değilsin. Tıpkı midye dolma gibi ilk başta çekingen duruyorsun ama bir kez keşfedilince bağımlılık yapıyorsun. İnsanlar seni çözmekte zorlanıyor, çünkü çok katmanlı bir kişiliğin var. Hayatındaki her adımı dikkatle atıyorsun. Güvendiğin insanlar az, ama bir kez bağ kurduğunda çok derin duygularla hareket ediyorsun. Dış dünyaya karşı bazen soğuk görünsen de, iç dünyan duygularla kaynıyor. Yalnızlığı seviyorsun, ama doğru kişiyle derin bağlar kurmak da en büyük arayışın. Kolay açılmazsın, ama bir kez açıldığında seni unutan olmaz. Biraz sabır isteyen ama çok şey sunan bir karaktersin.

Kokoreç

Sen tam bir kokoreç ruhusun: Cesur, net, iddialı ve sınır tanımazsın. Kalıplara sığmayan bir tarafın var ve hayatı kendi kurallarına göre yaşamayı seviyorsun. Seni sevenler tam sever, sevmeyenlerse seni anlamakta zorlanır. Kararlarında oldukça nettir. Ne hissediyorsan onu söylersin, kimseden çekinmeden. Bu bazen seni “sert” gösterebilir ama aslında içten içe çok hassas bir yanın da var. Senin duyguların derin ama kontrol sende. Hayatta risk almayı göze almışsın. Zorlanmayı da göze almışsın. Ama sonunda hep kazanan sensin. Kokoreç gibi cesur olanlar, her zaman akıllarda kalır.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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