Sen Hangi Güncel Netflix Dizisisin?
Burçların sadece kişilik özelliklerini değil, hangi diziden daha çok keyif alacağını ya da hangi karakterle özdeşleştiğini bile söyleyebiliriz. Netflix’in güncel dizileriyle burçların ruh hallerini birleştiriyoruz. Her dizide bir karakter, her karakterde ise bir parça sen varsın!
Bakalım burcuna göre seni anlatan dizi hangisi çıkacak?
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Burcunu seç!
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Three Body Problem
Sweet Tooth
Black Mirror: Joan is Awful
Heartstopper
Bridgerton
The Gentlemen
One Day
Ripley
Fool Me Once
The Crown
Three Body Problem
All the Light We Cannot See
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