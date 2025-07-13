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Sen Hangi Güncel Netflix Dizisisin?

Sen Hangi Güncel Netflix Dizisisin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
13.07.2025 - 13:01

Burçların sadece kişilik özelliklerini değil, hangi diziden daha çok keyif alacağını ya da hangi karakterle özdeşleştiğini bile söyleyebiliriz. Netflix’in güncel dizileriyle burçların ruh hallerini birleştiriyoruz. Her dizide bir karakter, her karakterde ise bir parça sen varsın! 

Bakalım burcuna göre seni anlatan dizi hangisi çıkacak?

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Burcunu seç!

Three Body Problem

Three Body Problem

Tıpkı Koç burcu gibi bu dizi de hızlı, beklenmedik ve adrenalin dolu. Senin enerjin, her duruma anında adapte olmanı ve kriz anlarında liderlik gösterebilmeni sağlıyor. “3 Body Problem”in sürükleyici yapısı, Koç’un karar alma becerisi ve mücadele azmiyle birebir örtüşüyor. Bilim-kurgu ve insanlığın kaderine dair sorular seni heyecanlandırır çünkü sen kolay kolay kabullenmeyen, hep bir adım ötesini arayan birisin. Kaosun içinde netlik arıyorsun ve bunun için gereken cesarete sahipsin. Bu dizideki gibi zihin yoran sorular ve derin varoluş çatışmaları senin kişiliğinde yer buluyor. Koç burcuysan, bu dizi senin felsefi ve aksiyoncu yönünün karışımı adeta!

Sweet Tooth

Sweet Tooth

Boğa’nın huzur, doğallık ve aidiyet ihtiyacı “Sweet Tooth” dizisinde can buluyor. Doğayla uyumlu olma arzun ve sevdiklerini koruma içgüdün bu diziyle muhteşem örtüşüyor. Sen sabırlı, duygusal ama bir o kadar da inatçısın. Bu dizi de hem umut verici hem de duygu yüklü yapısıyla seni yansıtır. Ana karakter gibi sen de, sakinliğin ardında büyük bir direnç taşıyorsun. Küçük şeylerle mutlu olabilen ama sevdiklerinin söz konusu olduğu an gözünü karartabilen bir yapın var. “Sweet Tooth” senin içindeki merhametle karışık mücadele ruhunu gözler önüne seriyor.

Black Mirror: Joan is Awful

Black Mirror: Joan is Awful

Zeka, ironi ve şaşırtmaca mı? Tam senlik! İkizler burcunun değişken, meraklı ve iletişimci yapısı “Joan is Awful” bölümüyle birebir örtüşüyor. Gerçeklikle kurgu arasındaki o ince çizgiyi çok iyi yakalayabilen, teknolojiyi sorgulayan bir zihne sahipsin. Bu bölümdeki ikilemler, senin karar alma süreçlerindeki esneklikle birebir aynı. Her duruma farklı bir bakış açısıyla yaklaşabilmen, olayları farklı yönleriyle değerlendirme yeteneğin dizideki anlatımla örtüşüyor. Senin hayatında sıkıcılığa yer yok. Her an bir yenilik, bir hareket olmalı. “Joan is Awful” hem seni düşündürüyor hem de eğlendiriyor — tıpkı senin insanlara yaşattığın etki gibi!

Heartstopper

Heartstopper

Duygusal, samimi, içten... Tıpkı senin gibi. “Heartstopper” dizisi, Yengeç burcunun o yumuşak kalbini, bağlılıklarını ve kırılganlıklarını mükemmel şekilde yansıtıyor. Sen sevdiklerine karşı aşırı koruyucusun, ilişkilerde derin bağlar kurarsın. Kalbinle hareket edersin. Bu dizi, ilişkilerdeki inceliği ve duygu yoğunluğunu tüm naifliğiyle işliyor. Dizideki gençlik enerjisiyle karışık duygusal gelişim senin büyüme ve kendini anlama sürecini sembolize ediyor. “Heartstopper” senin ruhuna iyi gelecek, çünkü sen sevmenin ne demek olduğunu gerçekten bilenlerdensin.

Bridgerton

Bridgerton

Gösterişli, karizmatik ve her ortamda dikkat çeken bir yapın var. Aslan burcunun ihtişamı ve sahne tutkusu “Bridgerton” dizisiyle birebir örtüşüyor. Sen ilgi odağı olmayı seviyorsun ama bunu hak ettiğin için! Bu dizideki romantizm, entrika ve görkemli dekorlar seni adeta tanımlıyor. Aynı zamanda sadık ve cömert kalbinle, dizideki karakterlerin aşk uğruna her şeyi göze alması da sana çok tanıdık. “Bridgerton” gibi sen de içten içe duygusalsın ama asla zayıf değilsin. Aşkı, ihtişamı ve sadakati bir arada isteyen Aslan ruhu bu dizide yaşıyor.

The Gentlemen

The Gentlemen

Düzenli, detaycı ve stratejik düşünen biri olarak “The Gentlemen” tam senin stiline uygun. Başak burcunun zekası ve gözlem gücü bu dizinin her sahnesinde kendini gösteriyor. Sen karmaşık olayları bile mantığınla çözebilen, sabırlı ve planlı birisin. Dizi boyunca karakterlerin yaptığı ince hesaplar, senin hayatı ele alış biçimini yansıtıyor. Ayrıca senin kontrollü ama aslında içinde çok güçlü duygular barındıran bir yapın var. “The Gentlemen” hem entelektüel hem heyecan verici… Tıpkı senin gibi.

One Day

One Day

Romantizmin ve kararsızlığın burcu olan Terazi için “One Day” tam bir ruh aynası. Estetik, aşk ve zaman… Hepsi bu dizide var ve senin iç dünyanda da.

Sen hayatı duygularla ve dengeyle yaşarsın. Aşk senin için yüzeysel bir his değil, derin bir bağ. Bu dizideki yıllara yayılan ilişki, senin sabırlı ama karmaşık ilişkiler anlayışını çok iyi yansıtıyor. Ayrıca duygusal kararlar verirken mantıkla savaşan yanın da burada çok net görünüyor. “One Day” hem düşündürüyor hem yaralıyor… Tıpkı senin aşklarındaki o ince kırılmalar gibi.

Ripley

Ripley

Tutku, gizem, derinlik… Akrep burcunun imzası olan bu özellikler “Ripley” dizisinde dorukta. İç dünyası karmaşık ve sırlarla dolu bir karakterin yavaş yavaş çözülmesi, seni izliyor gibi. Sen gizemli olmayı seversin, duygularını kolay kolay göstermezsin ama bir şeyi kafaya koyduysan kimse seni durduramaz. Bu dizideki karakterin hırsı ve içsel çatışmaları, senin psikolojik gücünü ve çözümlemeye açık yanını temsil ediyor. “Ripley” senin içindeki karanlık taraflara ayna tutuyor. Göz göze geldiğinde içine çekiyor. Tıpkı senin gibi etkileyici, tehlikeli ama vazgeçilmez.

Fool Me Once

Fool Me Once

Macera, sürpriz, sır ve bolca “ne oluyor şimdi?” hissi… Yay burcu için ideal bir karışım. “Fool Me Once” seni hiç sıkmayacak ve her bölümde merakını canlı tutacak. Sen doğuştan meraklısın, bilgi peşinde koşar ama aynı zamanda sezgilerini de takip edersin. Bu dizi seni hem zihin hem kalp olarak zorlayacak. Senin gibi hareketli ve esnek bir burç için sabit ve sıkıcı hikâyeler çekici değildir. Ama bu dizi sana hem aksiyon hem duygusal çözülmeler sunuyor. Gerçekleri sorgulamayı seviyorsan, bu dizi senin ruhunu okşayacak.

The Crown

The Crown

Disiplin, görev, gelenek… Oğlak burcunun temel taşları. “The Crown” senin ciddiyetini, sorumluluk duygunu ve hayata karşı stratejik duruşunu birebir yansıtıyor. Sen kolay kolay pes etmeyen, hedef odaklı ve kendini her zaman geliştirmek isteyen birisin. Bu dizideki karakterler gibi bazen duygu yerine mantıkla hareket etmeyi seçiyorsun. Ama bu, duygusuz olduğun anlamına gelmez. Sadece göstermezsin. “The Crown” gibi sen de zarif, güçlü ve derinden ilerleyen bir hikâyeye sahipsin.

Three Body Problem

Three Body Problem

Bilim, düşünce, sıra dışılık… Kova burcunun üç kutsalı gibi. Eğer bu dizi Koç’a adrenalinle hitap ediyorsa, sana da zihinsel olarak meydan okuyor. Sen sınırları zorlamayı, insanlık ve gelecek hakkında düşünmeyi seversin. Kendi tarzın, kendi doğruların vardır. “3 Body Problem” seni hayal gücünle buluşturur. Sosyal, özgün ve bağımsız bir yapın var. Bu dizideki evrensel temalar ve sorgulamalar tam da senin merak ettiğin şeyler. Teknolojiyle düşünce dünyanı birleştirmek mi? Senin işin!

All the Light We Cannot See

All the Light We Cannot See

Hassas, sezgisel ve derin… Balık burcunun duygusal yoğunluğu “All the Light We Cannot See” dizisiyle örtüşüyor. Sessiz ama çarpıcı anlatımıyla, tam senlik.

Sen duyguları en derinden yaşayan, başkalarının acılarına karşı en fazla empati kurabilen burçsun. Bu dizinin savaş döneminde geçen dokunaklı anlatısı, senin kalbinle buluşuyor. Hayal gücün yüksek, ruhun zarif. Bu dizi seni alıp içine çeker, hem geçmişle yüzleştirir hem umutla sarar. Tıpkı senin varlığın gibi: kırılgan ama dönüştürücü.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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