Zeka, ironi ve şaşırtmaca mı? Tam senlik! İkizler burcunun değişken, meraklı ve iletişimci yapısı “Joan is Awful” bölümüyle birebir örtüşüyor. Gerçeklikle kurgu arasındaki o ince çizgiyi çok iyi yakalayabilen, teknolojiyi sorgulayan bir zihne sahipsin. Bu bölümdeki ikilemler, senin karar alma süreçlerindeki esneklikle birebir aynı. Her duruma farklı bir bakış açısıyla yaklaşabilmen, olayları farklı yönleriyle değerlendirme yeteneğin dizideki anlatımla örtüşüyor. Senin hayatında sıkıcılığa yer yok. Her an bir yenilik, bir hareket olmalı. “Joan is Awful” hem seni düşündürüyor hem de eğlendiriyor — tıpkı senin insanlara yaşattığın etki gibi!