Türk Dizilerindeki Hangi Kötü Karaktersin?
İyi karakterleri sevmek kolay; asıl akılda kalanlarsa karanlığıyla büyüleyen “kötüler”. Bazısı zekâsıyla sinsice ağ örer, bazısı öfkesini ateş topuna çevirip ortalığı yakar geçer. Peki Türk dizi tarihinin bu unutulmaz kötülerinden hangisi senin içindeki gölgeleri temsil ediyor? 10 soruda içindeki entrikacı, stratejist ya da intikam meleğini ortaya çıkarıyoruz. Kemerlerini bağla; sonuçlar hem rahatsız edici dürüstlükte hem de epey eğlenceli!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Güç senin için en çok hangisini ifade eder?
3. Bir plan yaparken ilk adımın nedir?
4. Birini alt etmek için en sık kullandığın yöntem?
5. En büyük zaafın hangisine daha yakın?
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6. Renk paletinden bir ton seç:
7. İntikam senin sözlüğünde…
8. “Dost” kelimesi sana ne çağrıştırıyor?
9. Bir iş için para teklif edildi; ilk tepkin?
10. Hangi görsel seni betimleyebilir?
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