onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Türk Dizilerindeki Hangi Kötü Karaktersin?

Türk Dizilerindeki Hangi Kötü Karaktersin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
05.07.2025 - 12:01

İyi karakterleri sevmek kolay; asıl akılda kalanlarsa karanlığıyla büyüleyen “kötüler”. Bazısı zekâsıyla sinsice ağ örer, bazısı öfkesini ateş topuna çevirip ortalığı yakar geçer. Peki Türk dizi tarihinin bu unutulmaz kötülerinden hangisi senin içindeki gölgeleri temsil ediyor? 10 soruda içindeki entrikacı, stratejist ya da intikam meleğini ortaya çıkarıyoruz. Kemerlerini bağla; sonuçlar hem rahatsız edici dürüstlükte hem de epey eğlenceli!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Güç senin için en çok hangisini ifade eder?

3. Bir plan yaparken ilk adımın nedir?

4. Birini alt etmek için en sık kullandığın yöntem?

5. En büyük zaafın hangisine daha yakın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Renk paletinden bir ton seç:

7. İntikam senin sözlüğünde…

8. “Dost” kelimesi sana ne çağrıştırıyor?

9. Bir iş için para teklif edildi; ilk tepkin?

10. Hangi görsel seni betimleyebilir?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cengiz Atay

Zekasını silah, şüpheyi kalkan yapan Cengiz, kurguladığı her hamlede karşısındakini satranç taşına çevirir. Sen de tıpkı Cengiz gibi olayları birkaç hamle önceden hesaplayıp oyun kurarken karizmanı perde olarak kullanıyorsun.Asıl motivasyonun “yeniden kaybetmeme” takıntın. Kaybettiğin bir kere oldu; bir daha olmaması için içindeki merhameti buruşturup köşeye attın. Bu karanlık tarafta beslenen kırgınlığın, hem seni zirveye taşıyor hem en büyük kabuğunu oluşturuyor. Tavsiye etmek zor; çünkü planlarında empatiye yer yok. Ama hatırla: Gerçek güç, rakibini değil kendini yenebildiğinde başlar. Şüphe ve strateji kadar güven duygusunu da test tahtana eklemeye cesaret et.

Celal Duman

Bir mahalleyi “aile”, suç dünyasını “işletme” gibi gören Celal’in ruhunda hem baba hem cellat barınır. Senin de otoriten, yakınındaki herkesin kaderini şekillendirir. İyilikle suç arasındaki çizgiyi kalınlaştıran kokulu baharatın: kontrol bağımlılığı. Koruduğun kişilere gölge etme bahanesiyle aslında onları kendine esir ediyorsun. Şefkat gösterdiğinde bile gizli bir ajandan var. Sevdiklerini gerçekten serbest bırakmayı öğrendiğinde, duvarlarını ördüğün kalenin içi ilk kez güneş görebilir.

Ersoy Ulubey

Ersoy Ulubey

İdeolojiye sarılı keskin bir strateji, perde arkası istihbarat oyunları… Ersoy’la ortak noktan: “Büyük resim” takıntısı. Adımların şahsi değil; bir düzen kurma saplantısının sonucu. Çoğu zaman satranç tahtasında piyon kaybetmek seni etkilemez, çünkü amacı kutsal görürsün. Ama bu yaklaşımın, vicdanını susturduğu her an kişisel karanlığını derinleştiriyor. Dikkat: Büyük idealler uğruna insan unsurunu tamamen çöpe atarsan, sonunda yalnız tahtına oturur ve alkış yerine yankı duyarsın.

Vartolu Sadettin

Mahallenin tozlu sokakları, sahipsiz çocukluğunun çığlığı… Vartolu gibi sen de duygusal açlığını şiddetle maskelemeyi seçiyorsun. Karizma, espri, meydan okuma – hepsi yaralarına pansuman. Vatana ihanet değil belki ama “kendi yuvana” öfke besleme halin riskli köşe. Hayat sana iki seçenek sunuyor: İntikamın sıcaklığı ya da kalbin sıcaklığı. Geçmişi affetmek, namludan tetiğe basmaktan kat kat cesaret ister; o cesareti denemeyi unutma.

Şahika Ekinci

Su gibi zeka, ipek gibi dil, çelik gibi kalp… Şahika’nın DNA’sı güç kodlarıyla yazılı. Sen de sosyal ortamları birer satranç masasına çeviren entrika ustasısın. Her zaman bir B planın var; duvara dayansan bile yüzündeki gülüş, rakiplerinin zayıf anlarını sökecek maymuncuk. Merhamet tuşun zayıf, pragmatizm röle gibi çalışıyor. Bu hızda yükselirken tek riski unutmamalısın: Zirvede rüzgar sert eser, savrulmamak için paraya‑prestije değil sağlam değerlere tutun.

Ferhunde Tekin

Aile denen sıcak yuva, senin laboratuvarın. Ferhunde gibi içten içe kaynayan hırsını sevdiklerinin kırılgan noktalarına enjekte ediyorsun. Gözlerine masumluk pelerini çekip, istediğin oyunu kuruyor; rol yeteneğini kalkan yapıyorsun. Seni itici kılan nokta, empatiyi görünmez ilmeklerle bağlayıp “kullan‑at” kutusuna atman. Yıkıcı etkiyi gücün sandığın için hep kazandığını zannedebilirsin; oysa gerçek kazanç, ailenin kalanlarını kendine yabancı etmek değil, “biz” hissinin sıcaklığında yeniden büyümektir.

Merve Aksak

Site toplantısının kraliçesi, totel enerjinin CEO’su… Merve neyse sen de sosyal çevrende odak noktası olmayı başarıyorsun. Kontrolü süslü kahve fincanı kadar zarif, planlarını drone kadar yukarıdan yönetiyorsun. İtici gücün: “Her şey mükemmel görünmeli” takıntısı. Unutmaman gereken: İmaj çiçek gibidir, içi kurursa kokusu kısa sürer. Gerçek bağ kurmak, kusursuz sahnenden çok daha çekici olabilir.

Bihter Ziyagil

Tutkunun tehlikeli daveti… Bihter gibi sen de özlem, hırs ve yasak duygusunu aynı kadehte karıştırıyorsun. Gururun kırıldığında, kalbinin sesini susturup aklınla bile bile ateşe yürüyebiliyorsun. “İstediğimi alırım” mottosunun faturası bazen en sevdiğin şeylere kesilir. Kendine sor: Gerçek mutluluk, başkasının yıkımında mı yoksa kendi iç barışında mı saklı? Tutkunu dönüştürürsen, külleri değil yeni filizleri görme ihtimalin var.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın