Aşk Hayatında Hangi Hayvana Dönüşüyorsun?
Aşk, her insanda bambaşka davranışları ortaya çıkarır. Kimimiz sahiplenici, kimimiz özgürlükçü, kimimiz sezgileriyle hareket eden biri olurken; bazılarımız tamamen içgüdüsel tepkiler verir. İşte bu testte, ilişkilerdeki doğanı bir hayvanla özdeşleştiriyoruz! Vereceğin cevaplara göre aşk yaşarken hangi hayvan gibi davrandığını, bu davranış biçiminin altında yatan duyguları ve seni sen yapan dinamikleri açıklıyoruz. Şimdi dürüstçe cevap ver ve içindeki aşk hayvanını keşfetmeye hazır ol!
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1. Aşık olduğunda ilk tepkin ne olur?
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2. Partnerin seni kızdırdığında ne yaparsın?
3. İlişkinin başlarında en çok neye dikkat edersin?
4. Partnerinle geçirdiğin en ideal zaman nasıl olur?
5. Kıskançlık senin için...
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6. Karşındaki seni anlamadığında ne hissedersin?
7. İlişkideki en büyük gücün ne?
8. En zayıf yönün hangisi olabilir?
9. Aşkı nasıl tanımlarsın?
10. Sevgilinin sana uzaklaştığını fark edersen ne yaparsın?
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Kedi
Köpek
Tilki
Ayı
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