Aşk Hayatında Hangi Hayvana Dönüşüyorsun?

İlişkide bir tilki gibisin: akıllı, dikkatli ve sezgisel. Aşk senin için bir oyun değil ama her adımını düşünerek atmayı tercih ediyorsun. İnsanları analiz etme ve duygusal zekanı kullanma konusunda oldukça yeteneklisin. Duygularını kolay kolay açmaz, önce sınar sonra güvenirsin. İlişki içinde ani tepkiler vermezsin; hatta bazen partnerin ne düşündüğünü merak bile eder çünkü sen duygularını çok iyi gizlersin. Bu stratejik yaklaşım seni çoğu zaman korur ama bazen de aradaki sıcaklığı kaybettirir. Senin için aşk, güvenilir bir ortaklık ve zihinsel uyum demektir. Duygularını bastırmak yerine paylaşmayı öğrenmek, senin gibi analitik bir ruhun bile ilişkide derin bağlar kurmasına yardımcı olur. Zeka kadar samimiyet de seni tamamlar.