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Gevrek mi Simit mi? Yemek Tartışmalarına Sen de Katıl!

Gevrek mi Simit mi? Yemek Tartışmalarına Sen de Katıl!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
21.07.2025 - 15:02

Yemek kültürümüz, sadece tatlarla değil, tartışmalarla da dolu! Bazı konular var ki yıllardır çözülmedi, çözülemeyecek gibi de duruyor. Menemen soğanlı mı olur, kuru fasulyeye salça konur mu, simide gevrek demek ne kadar doğru? Bu klasik ama bir o kadar hararetli tartışmalarda sen hangi taraftasın?

Bu anketle hem kendi damak zevkini ortaya koy, hem de toplumun ikiye bölündüğü yemek savaşlarında safını seç!

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1. Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?

1. Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?

2. Simit mi denir, gevrek mi?

2. Simit mi denir, gevrek mi?

3. Pilav sade mi olur, nohutlu mu?

3. Pilav sade mi olur, nohutlu mu?

4. Lahmacun nasıl yenir?

5. Döner nasıl olmalı?

5. Döner nasıl olmalı?
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6. Midye dolma sıcak mı yenir, soğuk mu?

6. Midye dolma sıcak mı yenir, soğuk mu?

7. İçli köfte kızartma mı haşlama mı?

7. İçli köfte kızartma mı haşlama mı?

8. Aşağıdakinin adı ne?

8. Aşağıdakinin adı ne?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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