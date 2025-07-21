Gevrek mi Simit mi? Yemek Tartışmalarına Sen de Katıl!

Yemek kültürümüz, sadece tatlarla değil, tartışmalarla da dolu! Bazı konular var ki yıllardır çözülmedi, çözülemeyecek gibi de duruyor. Menemen soğanlı mı olur, kuru fasulyeye salça konur mu, simide gevrek demek ne kadar doğru? Bu klasik ama bir o kadar hararetli tartışmalarda sen hangi taraftasın?

Bu anketle hem kendi damak zevkini ortaya koy, hem de toplumun ikiye bölündüğü yemek savaşlarında safını seç!