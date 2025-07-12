Düğün Pastan Neli Olmalı?

Düğün günü hayatının en tatlı anlarından biri… O anı daha da özel kılacak detaylardan biri ise elbette ki düğün pastası! Kimi gösterişli, kimi sade ama hepsi damakta iz bırakacak kadar özel. Peki, senin karakterine ve düğün hayaline en uygun pasta neli olmalı? Bu test, sana o mükemmel lezzeti söylemeye hazır!

Tatlı tercihin sadece damak zevkini değil, aynı zamanda kişiliğini de yansıtıyor olabilir!