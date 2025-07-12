Düğün Pastan Neli Olmalı?
Düğün günü hayatının en tatlı anlarından biri… O anı daha da özel kılacak detaylardan biri ise elbette ki düğün pastası! Kimi gösterişli, kimi sade ama hepsi damakta iz bırakacak kadar özel. Peki, senin karakterine ve düğün hayaline en uygun pasta neli olmalı? Bu test, sana o mükemmel lezzeti söylemeye hazır!
Tatlı tercihin sadece damak zevkini değil, aynı zamanda kişiliğini de yansıtıyor olabilir!
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1. Düğününü nasıl hayal ediyorsun?
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2. Kalabalık ortamlar seni nasıl hissettirir?
3. Sence aşk…
4. Hangi rengi daha çok seviyorsun?
5. Bir tatlı seç:
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6. Hayat mottolarından biri:
7. Arkadaş ortamında sen:
8. Stresli bir durumda ne yaparsın?
9. En sevdiğin mevsim:
10. Hayat sana göre…
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Vanilyalı ve Kremalı
Limonlu ve Bademli!
Çikolatalı ve Fındıklı!
Kırmızı Meyveli ve Beyaz Çikolatalı!
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