Karşı Cins Olsan İsmin Ne Olurdu?
Adlarımız kimliğimizin ilk işareti; kulağa çalınan her hecede geçmişten geleceğe uzanan bir hikâye gizli. Peki bugünkü ismin, cinsiyetin değişseydi hala aynı titreşimde mi yankılanırdı? Bu test; tavırlarından değerlerine, seçimlerinden küçük kaçamaklarına kadar 10 soruda seni çözüp diğer adını buluyor!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Sabah uyandığında ilk yaptığın şey:
3. Stilini özetleyen anahtar kelime:
4. Tartışmada seni en çok sinirlendiren şey:
5. Hafta sonu için kendine bir etkinlik seç!
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6. Plan yaparken hangisini dikkate alırsın?
7. Bir gizli süper gücün olsa?
8. Tatilde mutlaka olmalı dediğin şey ne?
9. Kararlarını çoğunlukla nasıl verirsin?
10. Burcun hangi grupta?
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Deniz
Atlas
Baran
Efe
Elif
Lara
Sude
Mira
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