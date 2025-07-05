Karşı  Cins  Olsan  İsmin  Ne  Olurdu?

Duygusal derinliği ve dalgalı ruh hâliyle bilinen “Deniz” isimli biri gibi, duygularınla düşüncelerin arasında kesintisiz bir akış var. İnsanların enerjisini çabuk sezip kırılganlıklarını su yüzüne çıkaracak kadar hassassın. Tıpkı okyanus gibi bazen sakin, bazen fırtınalısın; bu değişkenlik seni hem çekici kılıyor hem de zor okunur yapıyor. Deniz adı, özgürlüğün ve keşif tutkusunun altını çizerken aynı zamanda derin bir dinginlik potansiyeline işaret ediyor. Tavsiye… Hislerinin dalga boyunu yönetmeyi öğrendiğinde, çevrendeki insanlar için güvenilir bir liman olabilirsin. Kendi iç sularını durultmadan maceraya atılma; pusulan, iç huzurundan güç aldığında şaşmaz.