Kişiliğine Göre Senin Renk Paletini Söylüyoruz!
Renklerin bir dili, bir ruhu var. Senin iç dünyanı yansıtan tonlar acaba hangileri? Her kararın, her seçimin seni bir renge götürüyor olabilir. Bu testte iç sesini dinleyecek, renklerle kendine yeniden bakacaksın. Hazırsan sana özel renk paletini birlikte keşfedelim!
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1. Sabah uyandığında ilk düşündüğün şey ne olur?
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2. En çok ilham aldığın ortam hangisi?
3. Bir arkadaş ortamında senin rolün ne olur?
4. Hayatında en çok değer verdiğin şey nedir?
5. Rüyanda en çok hangi temalar yer alır?
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6. Bir film seçmek zorunda kalsan hangisini seçerdin?
7. En çok hangi tür müzik seni anlatıyor?
8. Hayatına giren insanların sende nasıl bir iz bırakmasını istersin?
9. Hangi ortam seni daha çok dinlendirir?
10. En baskın karakter özelliğin ne?
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Senin Renk Paletin: Derin ve Sakin Tonlar
Senin Renk Paletin: Yumuşak ve Duygusal Tonlar
Senin Renk Paletin: Canlı ve Enerjik Tonlar
Senin Renk Paletin: Gizemli ve Sanatsal Tonlar
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