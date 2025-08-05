Aşık Olunca Kalbin Kaç Yaşında Oluyor?

Aşık olduğunda içindeki o saf, temiz çocuk ortaya çıkıyor. Sevgi senin için oyuncak bir kutu gibi: heyecanla açtığın, içinde ne olursa olsun mutlu olduğun bir dünya. Aşkı tanımlarken kalbinin ritmi bir çocuğun kahkahası gibi masum ve gürültülü. Karşındaki kişi sana küçücük jestler yaptığında bile dünyalar senin oluyor. Ama işte tam da bu yüzden kırılmalara açık bir yapın var. İnsanları olduklarından daha iyi sanma eğilimin, bazen kalbinin hassas noktalarına dokunabiliyor. Aşk senin için her zaman umut demek; bu umudu koruman çok değerli. Çünkü senin gibi sevenler, dünyaya gerçek sevgiyi hatırlatıyor. Bu yaşta bir kalple sevmek aslında çok güçlü bir şey. Ne kadar saf görünse de, kimsenin kolay kolay taşıyamadığı bir sevgi biçimi bu. Ve sen bu sevgiyi içtenlikle taşıyorsun. Sakın değişme.