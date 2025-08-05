Aşık Olunca Kalbin Kaç Yaşında Oluyor?
Aşk... Kalbin ritmini değiştiren, bazen çocukça heyecanlandıran bazen yılların olgunluğunu hissettiren o muazzam duygu. Ama senin kalbin aşık olunca kaç yaşında hissediyor? Flört etme tarzından, hissettiğin güvene kadar her detay bu testi çözerken kendini ele verecek. Kalbin, aklından daha mı genç yoksa çoktan büyümüş mü?
Hadi öğrenelim!
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1. Yeni biriyle tanıştığında ne hissedersin?
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2. Flörtte en dikkat ettiğin şey nedir?
3. Aşık olduğunda seni en çok ne zorlar?
4. Ayrılık senin için ne ifade eder?
5. İlk mesaj kimden gelmeli?
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6. İdeal ilk buluşma planın ne olur?
7. Aşkı tek kelimeyle tanımlasan ne olurdu?
8. Sevgilin senden uzak bir şehirde yaşıyor, ne yaparsın?
9. En çok hangi sevgi dilini kullanırsın?
10. Eski sevgiline dair ne hissedersin?
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Kalbin 7 Yaşında: Çocuk Gibi Seviyorsun!
Kalbin 16 Yaşında: Tutkulu, Dolu Dizgin ve Asi!
Kalbin 30 Yaşında: Olgun, Mantıklı ve Dengeli!
Kalbin 60 Yaşında: Derin, Bilge ve Koşulsuz Seven!
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