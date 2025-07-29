Sadece Flört Uzmanları Son Soruyu Görebilecek!
İlk buluşmalar her zaman heyecanlıdır, ama kabul edelim: Aynı zamanda birçok kritik detayı da içinde barındırır. Mekan seçimi, kıyafet seçimi, ne zaman gidileceği, nasıl konuşulacağı… Hepsi birer küçük test aslında! Gerçekten flört uzmanıysan, sorular seni korkutmayacak.
Hazırsan başla!
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İlk buluşmayı kim teklif etmeli?
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Mekan nasıl belirlenmeli?
Buluşma günü nasıl giyinirsin?
Buluşmaya ne kadar erken gidilmeli?
Buluşmadan önce hediye alınmalı mı?
Telefonu buluşma sırasında nasıl kullanmalısın?
İlk buluşmada fiziksel temasta ne yapılmalı?
Buluşma kötü geçtiyse ne yapılmalı?
Sen Flörtün Kitabını Yazmışsın!
Başaramadın...
Çok Yanlış Bir Düşünce!
İlk Buluşmada Özenli Olmak Önemlidir!
Bir şeyler karıştırdığını düşünüyor!
Abarttın sanki!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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