Burcuna Göre Aşkta Kaçan mısın Kovalayan mı?
Aşk oyunlarında her burcun kendine özgü bir stratejisi vardır. Kimileri yoğun duygularla peşinden koşar, kimileriyse tam tersi… Kaçarak daha çok ilgi çeker. Peki senin doğum haritanda bu enerji nasıl yansıyor? Burcuna göre sen aşkta kaçan mı oluyorsun yoksa kovalayan mı?
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Burcunu seç ve aşkta kaçan mı yoksa kovalayan mı olduğunu öğren!
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Kovalanan!
Kaçan!
Kaçan!
Kovalayan!
Kovalayan!
Kaçan!
Hem Kaçan Hem Kovalayan
Kovalayan!
Kaçan!
Bekleyen!
Kaçan!
Kovalayan!
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