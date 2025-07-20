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Burcuna Göre Aşkta Kaçan mısın Kovalayan mı?

Burcuna Göre Aşkta Kaçan mısın Kovalayan mı?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
20.07.2025 - 18:02

Aşk oyunlarında her burcun kendine özgü bir stratejisi vardır. Kimileri yoğun duygularla peşinden koşar, kimileriyse tam tersi… Kaçarak daha çok ilgi çeker. Peki senin doğum haritanda bu enerji nasıl yansıyor? Burcuna göre sen aşkta kaçan mı oluyorsun yoksa kovalayan mı?

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Burcunu seç ve aşkta kaçan mı yoksa kovalayan mı olduğunu öğren!

Kovalanan!

Senin için aşk bir savaş gibi! Hedefine kilitlenir, tüm enerjinle peşinden gidersin. Koç burcu olarak tutkulu ve sabırsız yapın sayesinde birini beğendiğinde hiç vakit kaybetmez, direkt harekete geçersin. Kovalamak, senin için heyecanın ta kendisidir. Ama dikkat! Her zaman kazanan sen olmayabilirsin. Karşındakini çok sıkıştırdığında onu kaybetme riskin yüksek. Bazen geri çekilmek de güçlü bir stratejidir. Yine de senin içindeki savaşçı, aşkı kovalamadan rahat edemez.

Kaçan!

Sen her şeyin temkinli ve sağlam olmasını seversin. Bu yüzden bir ilişkinin içine hemen atlamazsın. Aşkta genellikle 'kaçan' taraf olursun çünkü kolay kolay güvenmez, emek ve sabır beklersin. Bu seni daha da çekici kılar çünkü insanlar seni kazanmak için çabalar. Ancak işler tersine döndüğünde, sevdiğini kaybetme korkusu seni harekete geçirebilir. Yine de çoğu zaman sen, sağlam bir zemin arayan ve bu yüzden kaçmayı tercih eden birisin.

Kaçan!

İkizler burcu olarak senin doğanda durmak yok! Aşkta çoğu zaman kaçan taraf olursun çünkü merakın ve özgürlüğe düşkünlüğün seni sürekli yeni olasılıklara iter. Flört etmeyi seversin ama derin bağ kurmak seni ürkütebilir. Karşındakini bir yakalayıp bir kaybolman, seni karşı konulmaz kılar. Ancak gerçek sevgiyle karşılaştığında, roller değişebilir ve sen de bir anda kovalayan olabilirsin. Ama genelde senin kalbin biraz da rüzgar gibidir: yön değiştirir.

Kovalayan!

Sen duygularını içinde taşıyan ama sevdiği için dünyaları yapabilecek birisin. Kovalarsın ama bu kovalamak agresif değil, sevgi dolu bir ilgidir. Aşık olduğunda gözün başka kimseyi görmez ve kalbinle hareket edersin. Ama karşılıksız kalmak seni çok yaralayabilir. Bu yüzden bazen içine kapanıp kaçan tarafa da dönüşebilirsin. Yine de çoğu zaman, sevdiğini bırakmayan ve peşinden gitmekten çekinmeyen taraf sensin.

Kovalayan!

Senin doğanda ilgi görmek ve beğenilmek var. Aşkta genelde kovalayan tarafsın çünkü gözünü diktiğini elde etmek istersin. Sahiplenici ve karizmatik yapın sayesinde karşındakini büyülersin. Ama aynı zamanda seni kovalamaları da istersin. İşin sırrı: bazen kaçan gibi davranarak karşı tarafı da cezbetmek. Ama gerçekçi olalım, senin egona göre asıl avcı sensin! Ve avını kolay kolay bırakmazsın.

Kaçan!

Sen detaycı ve kontrollü yapınla aşka temkinli yaklaşanlardansın. İlk adımı kolay kolay atmazsın. Bu yüzden genellikle kaçan tarafta yer alırsın. Biri seni kovalar, sen test eder, gözlemler ve zamanla karar verirsin. Bu süreç seni ulaşılmaz kılabilir, ama bu gizem de seni çekici yapar. Ne var ki, gerçek duygularını saklamayı bırakıp kendini ifade ettiğinde, bambaşka bir sevgi potansiyelin ortaya çıkar.

Hem Kaçan Hem Kovalayan

Senin doğanda denge var! Aşkta da bu dengeyi yansıtırsın. Ne çok kaçarsın ne çok kovalarsın. Flört etmeyi, ilgilenmeyi, ilgi görmeyi seversin. Eğer ilgini çeken biri varsa naz yapar ama aynı zamanda küçük adımlarla kovalarsın. Karşılıklı ilgiyi dengelemeyi başarırsın ama ilgisizlik hissettiğinde hemen geri çekilirsin. Kısacası, senin aşk oyunların tatlı bir dans gibidir; bazen bir adım ileri, bazen bir adım geri…

Kovalayan!

Aşk senin için ya her şeydir ya da hiçtir. Akrep burcu olarak duygularını gizlesen de sevdiğin kişiye ulaşmak için derin stratejiler geliştirirsin. Kovalamayı seversin ama bu senin tarzınla olur: gözlemler, sabredersin ve doğru anda hamleni yaparsın. Kaçan gibi görünsen de aslında her adımı kontrol eden sensin. Aşkta gücü ve tutkuyu elinde tutmak istersin. Bu yüzden kovalayan gibi görünmesen bile yöneten taraf çoğu zaman sensin.

Kaçan!

Senin için özgürlük her şeydir. Bu yüzden aşk seni kıskaca aldığında hemen kaçmaya başlarsın. Bağlanma fikri seni korkutabilir, bu yüzden kaçan taraf sen olursun. Ama bu kaçış bazen oyun gibi gelir, bazen de gerçekten ciddi olur. Karşındaki seni kovaladıkça ilgini daha çok çekebilir. Ama seni gerçekten yakalayabilmek için biri, senin ruhunu da yakalayabilmeli. Aksi halde sen gökyüzüne karışır, izini bile kaybettirirsin.

Bekleyen!

Sen planlı ve temkinli yapınla aşkta hemen harekete geçmezsin. Kovalamazsın ama bilinçli bir bekleyiş içindesin. Seni tanımak, anlamak ve sana ulaşmak kolay değildir. Bu da seni doğal olarak kaçan tarafa yerleştirir. Ancak gerçekten ilgilendiğin biri olduğunda ciddi adımlar atabilirsin. Ama acele yok! Her şey zamanla olmalı. Senin için aşk bir sorumluluk işidir, oyun değil. Bu yüzden kaçan gibi görünsen de aslında sadece güven arıyorsun.

Kaçan!

Senin kalbine ulaşmak kolay değildir çünkü düşünce dünyan herkesten farklıdır. Aşkta mesafeli ve analitik davranırsın. Bu da seni ister istemez kaçan taraf yapar. Aşka yaklaşımın sıradışı olduğu için seni çözmek isteyen çok olur ama bu ilgiler seni hemen korkutabilir. Ancak biri senin zihinsel dünyana hitap ettiğinde işler değişir. O zaman kovalayan bile olabilirsin. Ama genel olarak seni tanımlayan kelime: ulaşılmaz.

Kovalayan!

Senin için aşk, hayatın anlamıdır. Hayal kurmayı, duygularını paylaşmayı ve sevdiğini özel hissettirmeyi seversin. Bu yüzden çoğu zaman kovalayan taraf olursun. Sevgini göstermekten çekinmezsin. Ama karşılık bulamazsan derin bir hayal kırıklığı yaşarsın. Yine de kalbin, hep sevgiyle atar. Senin aşkın yumuşak, şefkatli ama inatçıdır. Birini gerçekten sevdiğinde, onun peşinden gitmekten korkmazsın.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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