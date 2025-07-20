Burcuna Göre Aşkta Kaçan mısın Kovalayan mı?

Senin için özgürlük her şeydir. Bu yüzden aşk seni kıskaca aldığında hemen kaçmaya başlarsın. Bağlanma fikri seni korkutabilir, bu yüzden kaçan taraf sen olursun. Ama bu kaçış bazen oyun gibi gelir, bazen de gerçekten ciddi olur. Karşındaki seni kovaladıkça ilgini daha çok çekebilir. Ama seni gerçekten yakalayabilmek için biri, senin ruhunu da yakalayabilmeli. Aksi halde sen gökyüzüne karışır, izini bile kaybettirirsin.