İlişkiniz Hangi Tatlı Gibi Tatlı?
Aşk dediğin bazen dondurulmuş bir çilekli cheesecake gibi ferah, bazen içi dışı çikolata kaplı brownie gibi yoğun… Peki sizin ilişkiniz hangi tatlıya benziyor? Sevgililik halinizle hangi tatlının ruhunu yaşıyorsunuz? Bu testte ilişkinizi lezzetli metaforlarla çözüyoruz.
Hazırsanız tatlı bir yolculuk başlasın!
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1. Birlikte en çok ne yapmaktan keyif alırsınız?
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2. İlişkinizi en iyi tanımlayan kelime hangisi?
3. Aranızda bir tartışma çıktığında kim ilk adımı atar?
4. Birlikte tatil planı yapsanız hangisini seçerdiniz?
5. İlişkinizin en güçlü yanı nedir?
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6. Sevgilinle en çok nerede buluşursunuz?
7. Sana göre “romantizm” nedir?
8. Kıskançlık ilişkinizde ne kadar var?
9. Birlikte geçirdiğiniz en özel an neydi?
10. Aranızdaki iletişim nasıl?
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Siz Birlikte Bir Brownie’siniz!
Siz Çilekli Cheesecake Gibisiniz!
Siz Pamuk Şeker Gibisiniz!
Siz Sade Bir Sütlaç Gibisiniz!
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