Hoşlandığın Kişiyi Etkileyebilecek misin? Test Et!
Gönlünü kaptırdığın o kişi aklından çıkmıyor değil mi? Her hareketini takip ediyor, attığın mesajlara saatlerce anlam yüklüyorsun… Ama asıl soru şu: Gerçekten onu etkileyebilecek misin? Bu testte seni flört anlarının içine atıyoruz.
Hazırsan kalp atışlarını hızlandıracak bir yolculuğa çıkıyoruz!
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Ortak arkadaşlarınızla buluşmadasınız. Onunla ilk sohbeti nasıl açarsın?
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Onunla aynı ortamda karşılaştığında bakışını nereye yönlendirirsin?
Ona mesaj atacaksın, ne yazarsın?
Ortak ilginizi öğrendin. İlk adımı nasıl atarsın?
Senden hoşlandığını hissettin. Nasıl hareket edersin?
İlk adımı kim atmalı sence?
Hoşlandığını söylemeye karar verdin. Nasıl söylersin?
Tebrikler! Onu Tavladın!
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