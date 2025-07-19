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Bu Testi Hoşlanmadan Bitirebilecek misin?

Bu Testi Hoşlanmadan Bitirebilecek misin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
19.07.2025 - 12:02

Hoşlanmak bazen bir gülüşe, bazen bir sese, bazen de bir bakışa bakar. Biriyle tanıştığında hangi özellikler seni hemen etkiler? Gerçekten kolay kolay etkilenmeyen biri misin, yoksa “bir bakışı yetiyor” modunda mısın? Bu testte dürüst ol ve her şıkkı içinden geldiği gibi seç!

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Karşındaki kişi kitap okuyorsa…

Gülüşü çok içten ve samimiyse…

Müzik zevki seninkine çok benziyorsa…

Hayvanlara karşı sevgi doluysa…

Anlayışlı ve dinlemeyi bilen biri olduğunu fark edersen…

Hafif parfüm kokusu geldiğinde burnuna…

Kendi ayakları üstünde duran, bağımsız biriyse…

Seni herkesin önüne koyuyorsa...

Gerçek niyetini çekinmeden belli ettiyse...

Olmadı işte… Hemen Etkilendin!

Kabul edelim, senin hoşlanma radarın her zaman açık! İnsanların detayları seni hemen etkileyebiliyor: bir gülümseme, anlamlı bir bakış ya da doğru anda kurulan bir cümle... Sen, karşındaki insanın enerjisini çok çabuk hissedebilen, duygularına karşı dürüst birisin. Bu hızlı etkilenme hali bazen başını döndürse de seni canlı, renkli ve duygusal biri yapıyor.

Sana Ulaşmak Kolay Değil!

Sen kolay kolay etkilenmeyen, derinlik arayan ve her güzel davranışa hemen kanmayan birisin. Evet, insanlar sempatik olabilir ama senin için bu yeterli değil. Senin radarına girmek için yalnızca dış görünüş değil, karakterin özü de önemli. Bu nedenle karşındaki kişinin kalitesini, zekâsını ve hayat duruşunu çözmeden etkilenmiyorsun. Senin gibi biri için hoşlanmak, zamanla oluşan, düşünsel bir bağlantı ve duygusal güvenle beslenen bir süreçtir. Bu test boyunca hiçbir soruda içinin kıpırdamaması, karşındaki insanı hemen 'aşırı özel' ilan etmeyeceğini gösteriyor. Soğuk biri değilsin, sadece fazla seçicisin. Bu da seni güçlü, sağlam ve derin ilişkiler kurmaya yatkın biri yapıyor. Belki geç ama güçlü seversin. Testte hiç etkilenmediysen bile, doğru kişi geldiğinde o buzlar nasıl eriyor, bir görsen!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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