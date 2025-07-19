Bu Testi Hoşlanmadan Bitirebilecek misin?
Hoşlanmak bazen bir gülüşe, bazen bir sese, bazen de bir bakışa bakar. Biriyle tanıştığında hangi özellikler seni hemen etkiler? Gerçekten kolay kolay etkilenmeyen biri misin, yoksa “bir bakışı yetiyor” modunda mısın? Bu testte dürüst ol ve her şıkkı içinden geldiği gibi seç!
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Karşındaki kişi kitap okuyorsa…
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Gülüşü çok içten ve samimiyse…
Müzik zevki seninkine çok benziyorsa…
Hayvanlara karşı sevgi doluysa…
Anlayışlı ve dinlemeyi bilen biri olduğunu fark edersen…
Hafif parfüm kokusu geldiğinde burnuna…
Kendi ayakları üstünde duran, bağımsız biriyse…
Seni herkesin önüne koyuyorsa...
Gerçek niyetini çekinmeden belli ettiyse...
Olmadı işte… Hemen Etkilendin!
Sana Ulaşmak Kolay Değil!
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