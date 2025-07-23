Manifest’in Yeni Üyesi Olabilecek misin?

Manifest, hem sahnedeki enerjisiyle hem de müzikteki duruşuyla dikkat çeken bir grup. Ama bu ekibin bir parçası olmak öyle kolay değil. Tutkudan disiplene, yetenekten ekip ruhuna kadar pek çok özelliğe sahip olman gerekiyor. Eğer “Ben bu işin altından kalkarım!” diyorsan, seni küçük bir sınav bekliyor.

Sesi aç, odaklan ve soruları cevapla. Belki de aranan yeni yıldız sensindir!