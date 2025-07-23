Manifest’in Yeni Üyesi Olabilecek misin?
Manifest, hem sahnedeki enerjisiyle hem de müzikteki duruşuyla dikkat çeken bir grup. Ama bu ekibin bir parçası olmak öyle kolay değil. Tutkudan disiplene, yetenekten ekip ruhuna kadar pek çok özelliğe sahip olman gerekiyor. Eğer “Ben bu işin altından kalkarım!” diyorsan, seni küçük bir sınav bekliyor.
Sesi aç, odaklan ve soruları cevapla. Belki de aranan yeni yıldız sensindir!
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Manifest’e başvuru videosu çekerken nelere dikkat etmelisin?
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Sosyal medyada Manifest grubuyla ilgili nasıl paylaşımlar yaparsın?
Ön seçimleri geçtin ve kızlarla tanışacaksın, yaklaşımın nasıl olur?
Ekibe alındın, ilk provada performansını sert bir şekilde eleştirdiler ne yaparsın?
Grubun hayranları seni kabullenemedi, hamlen ne olur?
Tebrikler! Manifest’in Yeni Üyesi Sensin!
Bu Gruba Girmek İçin Daha Çok Ekmek Yemeğin Lazım!
Kızlar Seni Sevmedi ve Gruba Girmeden Atıldın!
Hayranlar Senden Hoşlanmadı, Bir Süre Dayandın Ama Sonunda Bıraktın
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