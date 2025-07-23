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Manifest’in Yeni Üyesi Olabilecek misin?

Manifest’in Yeni Üyesi Olabilecek misin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
23.07.2025 - 12:02

Manifest, hem sahnedeki enerjisiyle hem de müzikteki duruşuyla dikkat çeken bir grup. Ama bu ekibin bir parçası olmak öyle kolay değil. Tutkudan disiplene, yetenekten ekip ruhuna kadar pek çok özelliğe sahip olman gerekiyor. Eğer “Ben bu işin altından kalkarım!” diyorsan, seni küçük bir sınav bekliyor. 

Sesi aç, odaklan ve soruları cevapla. Belki de aranan yeni yıldız sensindir!

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Manifest’e başvuru videosu çekerken nelere dikkat etmelisin?

Manifest’e başvuru videosu çekerken nelere dikkat etmelisin?

Sosyal medyada Manifest grubuyla ilgili nasıl paylaşımlar yaparsın?

Sosyal medyada Manifest grubuyla ilgili nasıl paylaşımlar yaparsın?

Ön seçimleri geçtin ve kızlarla tanışacaksın, yaklaşımın nasıl olur?

Ön seçimleri geçtin ve kızlarla tanışacaksın, yaklaşımın nasıl olur?

Ekibe alındın, ilk provada performansını sert bir şekilde eleştirdiler ne yaparsın?

Grubun hayranları seni kabullenemedi, hamlen ne olur?

Tebrikler! Manifest’in Yeni Üyesi Sensin!

Sen bu işin hakkını gerçekten veriyorsun. Müzikal disiplin, sahneye olan saygı ve ekip ruhu sende fazlasıyla mevcut. Sahne senin evin gibi. Takım çalışmasına yatkınlığın, kriz anlarını yönetme becerin ve enerjin sayesinde Manifest seni hiç düşünmeden gruba alır. Bu testte verdiğin yanıtlarla sadece bir gruba dahil olma potansiyelini değil, aynı zamanda profesyonellik seviyeni de kanıtladın. Şimdi mikrofonu eline al ve sahneye çık, çünkü ışıklar senin için yanıyor!

Bu Gruba Girmek İçin Daha Çok Ekmek Yemeğin Lazım!

Manifest’in temposu, ciddiyeti ve bağlılığı şu an için sana uzak görünüyor. Belki müzik senin alanın değildir ya da grup çalışması seni zorluyordur. Ama eğer içten geliyorsa, çalışarak her şey mümkün!

Kızlar Seni Sevmedi ve Gruba Girmeden Atıldın!

Vibe tutmadı… Henüz prova odasının havasını solumadan, kızların radarına takıldın. Belki biraz fazla ego, belki enerjideki dengesizlik, belki de o ilk mesajın… Her ne olduysa, Manifest seni “uyumlu değil” listesine aldı. Grup içindeki frekansı yakalayamadan, mikrofonun fişi çekildi. Ama üzülme, her sahne senin değil. Belki de senin grubun başka bir yerde seni bekliyordur!

Hayranlar Senden Hoşlanmadı, Bir Süre Dayandın Ama Sonunda Bıraktın

Sahneye çıktın, ışıklar yandı, grup çalıyor ama bir şey eksik: seyirciden gelen enerji. Ne alkış, ne tezahürat, ne de göz teması… Hayranlar bir türlü seni benimseyemedi. Sosyal medya yorumları keskin, bakışlar mesafeli… Bir süre direndin, belki alışılır dedin ama olmadı. Ruhun yoruldu, sesin kısıldı, enerjin tükendi. En sonunda “Bu benim yerim değil” deyip sahneden kendi isteğinle indin. Belki de ışıklar başka bir yerde seni bekliyordur. Kim bilir?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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