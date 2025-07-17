1700’lerde Yaşasaydın Nasıl Gözükürdün?
Lale Devri... Osmanlı tarihinin en şatafatlı, en estetik, en zevk sahibi dönemlerinden biri. 18. yüzyıl İstanbul’unda yaşasaydın, kaftanların, entarilerin, feslerin ve ipek şalların içinde nasıl bir karakter olurdu? Süslenmeyi seven bir saraylı mı, entelektüel bir şair mi, yoksa halkın içinden zarif bir zanaatkâr mı?
10 soruda geçmişe bir kapı aralıyoruz ve seni Lale Devri’nin sokaklarına, saray bahçelerine, şiirli akşamlarına ışınlıyoruz!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Sabah kahvaltın nasıl olurdu?
3. Dostların seni nasıl tanımlar?
4. Bir kıyafet seçmen gerekse hangisine yönelirsin?
5. En çok neye ilgi duyarsın?
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6. Birini etkilerken neyi ön plana çıkarırsın?
7. Hayalindeki ev nasıl bir yer?
8. Stresli anlarda ne yaparsın?
9. En sevdiğin renk hangisi?
10. Bir davete hazırlanıyorsun, en çok neye dikkat edersin?
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Saraylı Şair Hanımefendi
Gösterişli Saray Güzeli
Halktan Gelen Zarif Zanaatkar
Sessiz Kitapçı Kız
Saray Beyefendisi
Maharetli Usta
Eğlence Düşkünü Bey
Şair ve Düşünür Adam
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