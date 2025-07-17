1700’lerde Yaşasaydın Nasıl Gözükürdün?

Lale Devri... Osmanlı tarihinin en şatafatlı, en estetik, en zevk sahibi dönemlerinden biri. 18. yüzyıl İstanbul’unda yaşasaydın, kaftanların, entarilerin, feslerin ve ipek şalların içinde nasıl bir karakter olurdu? Süslenmeyi seven bir saraylı mı, entelektüel bir şair mi, yoksa halkın içinden zarif bir zanaatkâr mı?

10 soruda geçmişe bir kapı aralıyoruz ve seni Lale Devri’nin sokaklarına, saray bahçelerine, şiirli akşamlarına ışınlıyoruz!