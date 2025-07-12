Kişiliğine Göre Hangi Alice in Borderland Karakterisin?

Senin içindeki ateş kolay kolay sönmez. Zorluklar seni yıpratmak yerine şekillendirir. Kimliğine, değerlerine ve geçmişine sahip çıkan ama geleceğe de umutla bakan birisin. Harekete geçmeden duramazsın, içinden geldiği gibi yaşarsın ama derin bir içsel güce de sahipsin. Kuina gibi senin de çok yönlü bir karakterin var. Bazen kendini yalnız, dışlanmış hissedebilirsin ama bu seni yıkmaz. Aksine seni olduğun kişi yapar. İnsanları kolayca etkileyen bir enerjin, çok yönlü bir zekan ve kimsenin kolay kolay kırmayacağı bir direncin var. Borderland gibi karanlık bir dünyada senin ışığın herkesi ısıtır. Gücün sadece fiziksel değil; duygusal olarak da başkalarını kaldırabilecek kadar sağlam bir omurgan var. Hayatta kalmak senin için sadece bir eylem değil, bir ispat.