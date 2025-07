Senin iç dünyan çok katmanlı. Dışarıdan sessiz, sakin, hatta bazen kararsız görünsen de içinde fırtınalar kopuyor. İnsanlara hemen güvenmeyen, önce gözlemleyen ama gerektiğinde olağanüstü stratejik hamleler yapabilen birisin. Düşünmeden hareket etmeyi sevmiyorsun, her adımı tartarsın. Tıpkı Arisu gibi, senin de büyük resmi görebilen bir yönün var. Kendini zaman zaman yetersiz hissetsen de zor anlarda içindeki lider ortaya çıkar. Arkadaşlarına derinden bağlısın ama bunu her zaman dışa vurmazsın. Sadece düşüncelerinde değil, duygularında da derinlik var. Alice in Borderland gibi kaotik bir evrende, senin gibi biri sadece hayatta kalmaz; dönüşür, gelişir ve insanlığı da yanında taşır. Çünkü senin liderliğin sessiz ama sarsıcıdır.