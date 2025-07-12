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Kişiliğine Göre Hangi Alice in Borderland Karakterisin?

Kişiliğine Göre Hangi Alice in Borderland Karakterisin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
12.07.2025 - 17:01

Hayatta kalmak için sadece hız yeterli değil; zeka, strateji, güven ve dayanıklılık da gerekiyor. Alice in Borderland’in acımasız ama büyüleyici dünyasında herkesin bir rolü var… Peki ya sen, bu sınırların ötesindeki distopyada hangi karakter olurdun? Hayatta kalma biçimin, insanlara yaklaşımın ve karar anlarındaki tutumların seni bir karaktere yaklaştırıyor olabilir. Hadi bakalım, kişiliğine göre kime daha çok benziyorsun?

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1. Stres altındayken ilk refleksin nedir?

2. Bir oyunda başarıyı ne belirler?

3. Başkalarına karşı nasılsındır?

4. En büyük korkun ne?

5. Zihinsel mücadele mi fiziksel mücadele mi?

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6. Bir grup içindeyken…

7. Sence sadakat…

8. Sınırda kaldın, kararı kim vermeli?

9. Hayat bir oyun olsaydı, hangi türde olurdu?

10. Birini kurtarmak için kendi hayatını riske atar mısın?

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Arisu

Senin iç dünyan çok katmanlı. Dışarıdan sessiz, sakin, hatta bazen kararsız görünsen de içinde fırtınalar kopuyor. İnsanlara hemen güvenmeyen, önce gözlemleyen ama gerektiğinde olağanüstü stratejik hamleler yapabilen birisin. Düşünmeden hareket etmeyi sevmiyorsun, her adımı tartarsın. Tıpkı Arisu gibi, senin de büyük resmi görebilen bir yönün var. Kendini zaman zaman yetersiz hissetsen de zor anlarda içindeki lider ortaya çıkar. Arkadaşlarına derinden bağlısın ama bunu her zaman dışa vurmazsın. Sadece düşüncelerinde değil, duygularında da derinlik var. Alice in Borderland gibi kaotik bir evrende, senin gibi biri sadece hayatta kalmaz; dönüşür, gelişir ve insanlığı da yanında taşır. Çünkü senin liderliğin sessiz ama sarsıcıdır.

Usagi

Sen bir hayatta kalansın. Hayatın sana ne sunduğundan çok, senin nasıl cevap verdiğin önemli. Fiziksel olarak aktif, zihinsel olarak kararlı ve duygusal olarak kontrollüsün. Hızlı karar alır, tereddüt etmez, tehlikeyle yüzleşmekten korkmazsın. Usagi gibi senin de yalnız kalmaya alışık bir tarafın var. Güçlü olman, kırılmaz olduğun anlamına gelmiyor ama acını içten yaşar, başkasına göstermemeyi tercih edersin. Hayat senin için net ve keskindir: ya mücadele edeceksin ya da kaybedeceksin. Borderland’de senin gibi biri, sessiz kahraman olur. Cesaretin bulaşıcıdır, varlığın ise insanlara ilham verir. Yalnız ama onurlu bir savaşçısın. Ve bazen birini kurtarmak için yalnız olmak en doğru seçimdir.

Chishiya

Soğukkanlı, mesafeli ama oldukça stratejik birisin. Duygularını belli etmez, insanları çözümler, bilgiyi silah gibi kullanırsın. Sana göre güç fiziksel değil, zihinsel bir avantajdır. Plan yapar, hamlelerini satranç oynar gibi ilerletirsin. Tıpkı Chishiya gibi, sen de kimsenin tahmin edemeyeceği anlarda parlayabilirsin. Risk almayı bilirsin ama asla kontrolü kaybetmezsin. Bu nedenle çoğu insan seni çözmekte zorlanır. Dışarıdan soğuk görünsen de iç dünyanda adalete dair güçlü bir kavga vardır. Alice in Borderland gibi bir yerde, senin zekan oyunların kuralını değiştirir. Sessizce gelir, en karmaşık problemi çözer ve kimse nasıl yaptığını anlayamaz. Çünkü senin varlığın fark edilmeden büyür.

Kuina

Senin içindeki ateş kolay kolay sönmez. Zorluklar seni yıpratmak yerine şekillendirir. Kimliğine, değerlerine ve geçmişine sahip çıkan ama geleceğe de umutla bakan birisin. Harekete geçmeden duramazsın, içinden geldiği gibi yaşarsın ama derin bir içsel güce de sahipsin. Kuina gibi senin de çok yönlü bir karakterin var. Bazen kendini yalnız, dışlanmış hissedebilirsin ama bu seni yıkmaz. Aksine seni olduğun kişi yapar. İnsanları kolayca etkileyen bir enerjin, çok yönlü bir zekan ve kimsenin kolay kolay kırmayacağı bir direncin var. Borderland gibi karanlık bir dünyada senin ışığın herkesi ısıtır. Gücün sadece fiziksel değil; duygusal olarak da başkalarını kaldırabilecek kadar sağlam bir omurgan var. Hayatta kalmak senin için sadece bir eylem değil, bir ispat.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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