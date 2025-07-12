Kişiliğine Göre Hangi Alice in Borderland Karakterisin?
Hayatta kalmak için sadece hız yeterli değil; zeka, strateji, güven ve dayanıklılık da gerekiyor. Alice in Borderland’in acımasız ama büyüleyici dünyasında herkesin bir rolü var… Peki ya sen, bu sınırların ötesindeki distopyada hangi karakter olurdun? Hayatta kalma biçimin, insanlara yaklaşımın ve karar anlarındaki tutumların seni bir karaktere yaklaştırıyor olabilir. Hadi bakalım, kişiliğine göre kime daha çok benziyorsun?
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1. Stres altındayken ilk refleksin nedir?
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2. Bir oyunda başarıyı ne belirler?
3. Başkalarına karşı nasılsındır?
4. En büyük korkun ne?
5. Zihinsel mücadele mi fiziksel mücadele mi?
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6. Bir grup içindeyken…
7. Sence sadakat…
8. Sınırda kaldın, kararı kim vermeli?
9. Hayat bir oyun olsaydı, hangi türde olurdu?
10. Birini kurtarmak için kendi hayatını riske atar mısın?
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Arisu
Usagi
Chishiya
Kuina
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